Про це розповів голова САП Назар Холодницький/
Дивися повний текст САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:24
САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку.
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:24
Можно подумать, только Приват получал рефинанс для выведения за бугор валюты
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