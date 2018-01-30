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САП перевірить законність
"рефінансу" Приватбанку

САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:24

САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова САП Назар Холодницький/

Дивися повний текст САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:24

Можно подумать, только Приват получал рефинанс для выведения за бугор валюты
max_us_ua
 
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