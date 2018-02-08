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В Ісландії викрадено 600
ферм для майнінгу біткойна

В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25

В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна

Пропонуємо до обговорення:
Вартість збитків оцінюється майже в $2 млн, передає Associated Press.

Дивися повний текст В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25

Похоже, грабила наша полиция, подозревала местных, что для ДНР майнят
max_us_ua
 
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