Вартість збитків оцінюється майже в $2 млн, передає Associated Press.
Дивися повний текст В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25
В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна.
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25
Похоже, грабила наша полиция, подозревала местных, что для ДНР майнят
Додано: Нед 04 бер, 2018 15:21
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Нед 04 бер, 2018 17:06
Re: В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу біткойна
Не полиция, а СБУ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
реклама
|