Ващук вважає, що багато громадян України мають тіньові доходи.
Дивися повний текст Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про погане життя в Україні.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:27
Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про погане життя в Україні.
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:27
Самое время, ссылаясь на этого посла, активизировать пару-тройку реформ типа медицинской с измерением давления за доллар
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:54
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:17
Cactus Простите, но не все живут плохо как вы. У кого есть мозги или талантливые руки живут очень даже неплохо.
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:25
Хорошо бы этому недоумку объяснить, что Украина - это не только Киев, и не парковки возле ТРЦ и бизнесцентров. Дело в том, что в Украине почти нет среднего класса. Есть бедные, очень бедные, есть богатые и очень богатые. А вот средний класс, которого должно быть минимум 50%, его хорошо, если процентов 10 в реале... То, что 70% народа сидят на субсидиях идеально показывает реальное положение дел.
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:26
Re: Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про.
Секрет в том, что те, у кого есть мозги или руки из плеч, всегда живут хорошо.
Остальные только жалуются на то, как плохо жить, и что никто (сюрприз!) за просто так уровень жизни "как в Европе" не обеспечивает.
Додано: Нед 04 бер, 2018 05:20
Те, кто не при власти и как то сводит концы с концами, делают это не благодаря, а вопреки этому поганому государству. Заткнулось бы лучше это канадское позорное чучело...
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