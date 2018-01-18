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Є тіньові доходи: посол Канади
не вірить статистиці про...

Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:27

Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...

Пропонуємо до обговорення:
Ващук вважає, що багато громадян України мають тіньові доходи.

Дивися повний текст Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про погане життя в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:27

Самое время, ссылаясь на этого посла, активизировать пару-тройку реформ типа медицинской с измерением давления за доллар
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:54

  max_us_ua написав:Самое время, ссылаясь на этого посла, активизировать пару-тройку реформ типа медицинской с измерением давления за доллар

за два, один послу, пусть поживет как украинец)))
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:17

Cactus Простите, но не все живут плохо как вы. У кого есть мозги или талантливые руки живут очень даже неплохо.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:25

Хорошо бы этому недоумку объяснить, что Украина - это не только Киев, и не парковки возле ТРЦ и бизнесцентров. Дело в том, что в Украине почти нет среднего класса. Есть бедные, очень бедные, есть богатые и очень богатые. А вот средний класс, которого должно быть минимум 50%, его хорошо, если процентов 10 в реале... То, что 70% народа сидят на субсидиях идеально показывает реальное положение дел.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:26

Re: Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про.

  Polly написав:Cactus Простите, но не все живут плохо как вы. У кого есть мозги или талантливые руки живут очень даже неплохо.


Секрет в том, что те, у кого есть мозги или руки из плеч, всегда живут хорошо.
Остальные только жалуются на то, как плохо жить, и что никто (сюрприз!) за просто так уровень жизни "как в Европе" не обеспечивает.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 05:20

Те, кто не при власти и как то сводит концы с концами, делают это не благодаря, а вопреки этому поганому государству. Заткнулось бы лучше это канадское позорное чучело...
hariton_ogly
 
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