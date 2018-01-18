Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...

Додано: Нед 04 бер, 2018 16:39

cannabis_ua написав: Не совсем. В разных странах за одинаковую работу платят не одинаковую зарплату.

А так да, капитализм во всей красе.

p.s.

Если напишите еще один пост, вас могут привлечь за коммунистические взгляды. Не совсем. В разных странах за одинаковую работу платят не одинаковую зарплату.А так да, капитализм во всей красе.p.s.Если напишите еще один пост, вас могут привлечь за коммунистические взгляды.

Тут не в самой зарплате дело. За зарплату кассира в супермаркете, вы будете жить примерно одинаково и в Украине, и в Европе. Тут фишка в том, чтоб работать там, а жить здесь. Знаю много людей, которые батрачат за рубежом, живя в бараках, возвращаются в Украину шикануть, потом снова едут батрачить за рубеж.У меня взгляды не коммунистические, а реалистические. А вообще, считаю, каждый живёт ровно так, как этого заслуживает. Не хочешь учиться, развиваться, значит живи в нищете. Получаешь мало, считаешь, что заслуживаешь большего, значит учись тому, что востребовано, и где платят больше. Хочешь ещё больше, открывай свой бизнес. Люди в основном все одинаковые. Нужно просто себе задать вопрос, почему в такой тяжёлый кризис, ноешь за повышение коммуналки, а кто-то, точно такой же, как ты, в этот момент катается на своей яхте по тёплым странам. Или опять в этом виноват кто-то, а не ты сам?