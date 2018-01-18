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Є тіньові доходи: посол Канади
не вірить статистиці про...

Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:52

  safonovstanislav написав:Почему-то, люди, которые никогда не были заграницей, но насмотрелись телевизора и наслушались басен про заграницу, не задумываются, что европейские унитазы тоже кому-то нужно драить. Не могут хорошо жить все, ни в одной стране! Всегда будут паны, которые живут хорошо, и обслуга, которая их обслуживает, живет в коробках, и работает за еду. Это реалии жизни. Да, есть элитные рабы, которые умеют делать то, что не умеет большинство. Они живут чуть лучше, причём в любой стране. Но, весь мир одинаков. Умеешь делать что-то полезное для панов, получаешь больше еды, живёшь в более просторной коробке. Если умеешь только унитазы драить, то, в любой стране будешь жить плохо.


Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи.
Там любой труд почетен, и богатый не выпендривается как здесь понимая что это неприлично.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:22

Эм...
Ну если-бы было все так просто и легко с официальной зп на которую живет огромное большинство - то не было бы никаких теневых доходов у обычного народа (а то? какие такие теневые? 100 гривен за год на фрилансе заработать ну.. я даже не знаю где... даже фриланс не катит как то чтоб "для большинства").

Кому густо а кому пусто.... вот так.

Я вот сегодня смотрела на акции по Матсер карду какие есть в Украине а какие за рубежом... вот яркий пример платежеспособнсоти народа. В Украине этих акций считай что вовсе нет :shock:
В марте одна! (в отличие от 10-ти шт. в России реальных скидок!!!) светится и то хрен ею воспользуешься то какие-то розыгрыши в которых никто не выигрывает и то раз в пол года.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:27

  slavek написав:
  slavek написав:А что канадцы получают за выплаченные налоги в медицине, образовании,защите своей собственности и жизни полицией в сравнении с Украиной?


  cannabis_ua написав:Я не живу в Канаде. Но те кто живет не хотят возвращаться в Украину.
Канада тратит огромные бюджетные деньги на развитие своей экономики: наука, развитие инфраструктуры, производство.


То есть налоги идут в конечном итоге в пользу тех же граждан. А у нас?

У нас налоги идут на силовой блок (армия, полиция, сбу...), на обеспечение гос.структур и на закупки, дотирование компаний Прошенко, Пинчука, Коломойского, Косюка...
Раньше были дотации на транспорт и коммуналку для населения.
Если страна не начнет вкладывать в конкурентную экономику и науку, то скоро не будет страны.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:49

  slavek написав:
  safonovstanislav написав:Почему-то, люди, которые никогда не были заграницей, но насмотрелись телевизора и наслушались басен про заграницу, не задумываются, что европейские унитазы тоже кому-то нужно драить. Не могут хорошо жить все, ни в одной стране! Всегда будут паны, которые живут хорошо, и обслуга, которая их обслуживает, живет в коробках, и работает за еду. Это реалии жизни. Да, есть элитные рабы, которые умеют делать то, что не умеет большинство. Они живут чуть лучше, причём в любой стране. Но, весь мир одинаков. Умеешь делать что-то полезное для панов, получаешь больше еды, живёшь в более просторной коробке. Если умеешь только унитазы драить, то, в любой стране будешь жить плохо.


Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи.
Там любой труд почетен, и богатый не выпендривается как здесь понимая что это неприлично.
Ладно заливать. Богатые поделятся с бедными. Характерным примером может быть фильм Франсиса Вебера "Игрушка". Или может английская модель Наооми Кэмпбелл не била своих служанок чайником по морде?
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:22

Самое интересное, что много холопов радуются за своих хозяев. :D . И говорят смотрите какие машины ездят, мол хорошо живем, а то что эти машины берутся за деньги недоплаченные холопам, холопу и голову не придёт. То есть их самих кормит не свой холодильник, а такая эфемерная величина. Причём чужая.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:03

  Золотой батон написав:Самое интересное, что много холопов радуются за своих хозяев. :D . И говорят смотрите какие машины ездят, мол хорошо живем, а то что эти машины берутся за деньги недоплаченные холопам, холопу и голову не придёт. То есть их самих кормит не свой холодильник, а такая эфемерная величина. Причём чужая.

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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:07

  Cactus написав:
  max_us_ua написав:Самое время, ссылаясь на этого посла, активизировать пару-тройку реформ типа медицинской с измерением давления за доллар

за два, один послу, пусть поживет как украинец)))


При чем тут "реформа" медицины к послу Канады?
В Канаде страховая медицина. Страховку оплачивает государство Канада.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:39

  cannabis_ua написав:Не совсем. В разных странах за одинаковую работу платят не одинаковую зарплату.
А так да, капитализм во всей красе.
p.s.
Если напишите еще один пост, вас могут привлечь за коммунистические взгляды.

Тут не в самой зарплате дело. За зарплату кассира в супермаркете, вы будете жить примерно одинаково и в Украине, и в Европе. Тут фишка в том, чтоб работать там, а жить здесь. Знаю много людей, которые батрачат за рубежом, живя в бараках, возвращаются в Украину шикануть, потом снова едут батрачить за рубеж.

У меня взгляды не коммунистические, а реалистические. А вообще, считаю, каждый живёт ровно так, как этого заслуживает. Не хочешь учиться, развиваться, значит живи в нищете. Получаешь мало, считаешь, что заслуживаешь большего, значит учись тому, что востребовано, и где платят больше. Хочешь ещё больше, открывай свой бизнес. Люди в основном все одинаковые. Нужно просто себе задать вопрос, почему в такой тяжёлый кризис, ноешь за повышение коммуналки, а кто-то, точно такой же, как ты, в этот момент катается на своей яхте по тёплым странам. Или опять в этом виноват кто-то, а не ты сам?
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:50

  slavek написав:Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи.

Везде отношение примерно одинаковое. Люди примерно одинаковые. Весь другой мир от Украины почти ничем не отличается в глобальном плане. Насчёт "как к рабам" не согласен. Нормальное у нас отношение друг к другу
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:12

  Золотой батон написав:Самое интересное, что много холопов радуются за своих хозяев. :D . И говорят смотрите какие машины ездят, мол хорошо живем, а то что эти машины берутся за деньги недоплаченные холопам, холопу и голову не придёт. То есть их самих кормит не свой холодильник, а такая эфемерная величина. Причём чужая.

Что именно лично вам недоплатили?
На самом деле, жить в современном мире довольно неплохо. Горячая вода, канализация, телевидение, интернет, быстрый транспорт и т.д. Раньше так короли не жили, никто так не жил. А сейчас это всё есть у каждого!
safonovstanislav
 
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