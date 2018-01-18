Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...
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safonovstanislav написав:Почему-то, люди, которые никогда не были заграницей, но насмотрелись телевизора и наслушались басен про заграницу, не задумываются, что европейские унитазы тоже кому-то нужно драить. Не могут хорошо жить все, ни в одной стране! Всегда будут паны, которые живут хорошо, и обслуга, которая их обслуживает, живет в коробках, и работает за еду. Это реалии жизни. Да, есть элитные рабы, которые умеют делать то, что не умеет большинство. Они живут чуть лучше, причём в любой стране. Но, весь мир одинаков. Умеешь делать что-то полезное для панов, получаешь больше еды, живёшь в более просторной коробке. Если умеешь только унитазы драить, то, в любой стране будешь жить плохо.
Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи. Там любой труд почетен, и богатый не выпендривается как здесь понимая что это неприлично.
Эм... Ну если-бы было все так просто и легко с официальной зп на которую живет огромное большинство - то не было бы никаких теневых доходов у обычного народа (а то? какие такие теневые? 100 гривен за год на фрилансе заработать ну.. я даже не знаю где... даже фриланс не катит как то чтоб "для большинства").
Кому густо а кому пусто.... вот так.
Я вот сегодня смотрела на акции по Матсер карду какие есть в Украине а какие за рубежом... вот яркий пример платежеспособнсоти народа. В Украине этих акций считай что вовсе нет В марте одна! (в отличие от 10-ти шт. в России реальных скидок!!!) светится и то хрен ею воспользуешься то какие-то розыгрыши в которых никто не выигрывает и то раз в пол года.
slavek написав:А что канадцы получают за выплаченные налоги в медицине, образовании,защите своей собственности и жизни полицией в сравнении с Украиной?
cannabis_ua написав:Я не живу в Канаде. Но те кто живет не хотят возвращаться в Украину. Канада тратит огромные бюджетные деньги на развитие своей экономики: наука, развитие инфраструктуры, производство.
То есть налоги идут в конечном итоге в пользу тех же граждан. А у нас?
У нас налоги идут на силовой блок (армия, полиция, сбу...), на обеспечение гос.структур и на закупки, дотирование компаний Прошенко, Пинчука, Коломойского, Косюка... Раньше были дотации на транспорт и коммуналку для населения. Если страна не начнет вкладывать в конкурентную экономику и науку, то скоро не будет страны.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
safonovstanislav написав:Почему-то, люди, которые никогда не были заграницей, но насмотрелись телевизора и наслушались басен про заграницу, не задумываются, что европейские унитазы тоже кому-то нужно драить. Не могут хорошо жить все, ни в одной стране! Всегда будут паны, которые живут хорошо, и обслуга, которая их обслуживает, живет в коробках, и работает за еду. Это реалии жизни. Да, есть элитные рабы, которые умеют делать то, что не умеет большинство. Они живут чуть лучше, причём в любой стране. Но, весь мир одинаков. Умеешь делать что-то полезное для панов, получаешь больше еды, живёшь в более просторной коробке. Если умеешь только унитазы драить, то, в любой стране будешь жить плохо.
Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи. Там любой труд почетен, и богатый не выпендривается как здесь понимая что это неприлично.
Ладно заливать. Богатые поделятся с бедными. Характерным примером может быть фильм Франсиса Вебера "Игрушка". Или может английская модель Наооми Кэмпбелл не била своих служанок чайником по морде?
Самое интересное, что много холопов радуются за своих хозяев. :D . И говорят смотрите какие машины ездят, мол хорошо живем, а то что эти машины берутся за деньги недоплаченные холопам, холопу и голову не придёт. То есть их самих кормит не свой холодильник, а такая эфемерная величина. Причём чужая.
Золотой батон написав:Самое интересное, что много холопов радуются за своих хозяев. . И говорят смотрите какие машины ездят, мол хорошо живем, а то что эти машины берутся за деньги недоплаченные холопам, холопу и голову не придёт. То есть их самих кормит не свой холодильник, а такая эфемерная величина. Причём чужая.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
cannabis_ua написав:Не совсем. В разных странах за одинаковую работу платят не одинаковую зарплату. А так да, капитализм во всей красе. p.s. Если напишите еще один пост, вас могут привлечь за коммунистические взгляды.
Тут не в самой зарплате дело. За зарплату кассира в супермаркете, вы будете жить примерно одинаково и в Украине, и в Европе. Тут фишка в том, чтоб работать там, а жить здесь. Знаю много людей, которые батрачат за рубежом, живя в бараках, возвращаются в Украину шикануть, потом снова едут батрачить за рубеж.
У меня взгляды не коммунистические, а реалистические. А вообще, считаю, каждый живёт ровно так, как этого заслуживает. Не хочешь учиться, развиваться, значит живи в нищете. Получаешь мало, считаешь, что заслуживаешь большего, значит учись тому, что востребовано, и где платят больше. Хочешь ещё больше, открывай свой бизнес. Люди в основном все одинаковые. Нужно просто себе задать вопрос, почему в такой тяжёлый кризис, ноешь за повышение коммуналки, а кто-то, точно такой же, как ты, в этот момент катается на своей яхте по тёплым странам. Или опять в этом виноват кто-то, а не ты сам?
slavek написав:Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи.
Везде отношение примерно одинаковое. Люди примерно одинаковые. Весь другой мир от Украины почти ничем не отличается в глобальном плане. Насчёт "как к рабам" не согласен. Нормальное у нас отношение друг к другу
Золотой батон написав:Самое интересное, что много холопов радуются за своих хозяев. . И говорят смотрите какие машины ездят, мол хорошо живем, а то что эти машины берутся за деньги недоплаченные холопам, холопу и голову не придёт. То есть их самих кормит не свой холодильник, а такая эфемерная величина. Причём чужая.
Что именно лично вам недоплатили? На самом деле, жить в современном мире довольно неплохо. Горячая вода, канализация, телевидение, интернет, быстрый транспорт и т.д. Раньше так короли не жили, никто так не жил. А сейчас это всё есть у каждого!