Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...
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Polly написав:BIGor В Европе, чтобы хорошо жить нужно тяжело пахать, впрочем как и в Украине. Если украинцы думают, что кто-то должен поднести им тарелочку благополучия с голубой каемочкой, то они ошибаются. Очень ошибаются. Надо самому крутиться-вертеться, чтобы прилично зарабатывать на достойную жизнь. И не нужно повторять мантры, что в Украине живут хорошо только чиновники-воры, олигархи, проститутки и т.д. В Украине массы успешных людей, которые уже давно научились зарабатывать хорошие деньги благодаря своей умной голове или талантливым рукам. А нытье паразитирующих неудачников ждущих подачки от государства или еще непонятно от кого-то просто раздражают. Так что посол прав, в Ocean Plaza и не только в выходные не протолкнуться, народ активно тратит деньги, которые в своем большинстве, он тяжко заработал и наслаждается жизнью уже сейчас и в Украине.
В ЕС практически все люди платят налоги (за редким исключением). В Канаде за неуплату налогов огромные штрафы и уголовное дело. Половина хитрожопых в моей стране не платит налоги (небольшой процент живет на еще взятках и откатах). И в связи с субсидиями, пенсионными реформами и т.д.... этих хитрожопых становится все больше (теневая экономика растет). Денег уже не хватает на отопление поликлиник. Чем гордится?
" Так может в филармонии что-то надо подправить?" (с)
slavek написав:А что канадцы получают за выплаченные налоги в медицине, образовании,защите своей собственности и жизни полицией в сравнении с Украиной?
cannabis_ua написав:Я не живу в Канаде. Но те кто живет не хотят возвращаться в Украину. Канада тратит огромные бюджетные деньги на развитие своей экономики: наука, развитие инфраструктуры, производство.
То есть налоги идут в конечном итоге в пользу тех же граждан. А у нас?
У нас налоги идут на силовой блок (армия, полиция, сбу...), на обеспечение гос.структур и на закупки, дотирование компаний Прошенко, Пинчука, Коломойского, Косюка... Раньше были дотации на транспорт и коммуналку для населения. Если страна не начнет вкладывать в конкурентную экономику и науку, то скоро не будет страны.
Не будет ГОСУДАРСТВО в это вкладывать - "поздно пить Боржоми".
safonovstanislav написав:Почему-то, люди, которые никогда не были заграницей, но насмотрелись телевизора и наслушались басен про заграницу, не задумываются, что европейские унитазы тоже кому-то нужно драить. Не могут хорошо жить все, ни в одной стране! Всегда будут паны, которые живут хорошо, и обслуга, которая их обслуживает, живет в коробках, и работает за еду. Это реалии жизни. Да, есть элитные рабы, которые умеют делать то, что не умеет большинство. Они живут чуть лучше, причём в любой стране. Но, весь мир одинаков. Умеешь делать что-то полезное для панов, получаешь больше еды, живёшь в более просторной коробке. Если умеешь только унитазы драить, то, в любой стране будешь жить плохо.
Вот только отношение к этой самой сфере обслуживания как к рабам культивируется только на просторах бывшего СССР где большинство "успешных" вышли из грязи в князи. Там любой труд почетен, и богатый не выпендривается как здесь понимая что это неприлично.
Ладно заливать. Богатые поделятся с бедными. Характерным примером может быть фильм Франсиса Вебера "Игрушка". Или может английская модель Наооми Кэмпбелл не била своих служанок чайником по морде?
Со времен фильма "Игрушка" прошло не одно ( и не 2) десятилетия. Мораль и ментальность меняется намного быстрее.
safonovstanislav написав:Везде отношение примерно одинаковое. Люди примерно одинаковые. Весь другой мир от Украины почти ничем не отличается в глобальном плане. Насчёт "как к рабам" не согласен. Нормальное у нас отношение друг к другу
Вы когда-нибудь на по-настоящему богатых граждан Украины работали?
Да даже не "работали на", а просто - лично общались?
slavek написав: Вы когда-нибудь на по-настоящему богатых граждан Украины работали?
Просто есть такая категория людей, как подростки живущие на обеспечении родителей. Их ничего не беспокоит, у них нет проблем, есть компьютер купленный родителями и интернет оплаченный ими же. Еда на столе ждёт, только мамка позовет и всё. Вещи куплены, выстираны и выглажены. На карманные расходы деньги дают, живут неплохо, а что ещё детям нужно? Вот именно поэтому у них в постах всегда всё хорошо и безоблачно, а у кого плохо- тот неудачник или зрадофил. Но эти дети ничем не интересуются, реальность их пугает, они ограждаются от неё всеми силами и просто закрывают глаза на чужие проблемы, порой не замечая при этом своих личных. У меня сотрудник один есть, фирма у него своя по торговле стройматериалами. Заложено всё до последних трусов. И дом, и бизнес, и товар и машина. Но со стороны всё выглядит абсолютно по другому. Частный красивый дом в Харькове, новая Хонда представительского класса из автосалона, дорогая одежда, поездки на моря круглый год- всё ок! Ну... кроме долга почти в пол миллиона долларов. Бизнес загибается, кредиторы душат, коллекторы выдохнуть спокойно не дают, телефонные номера меняет как перчатки. Установил наружное наблюдение, отключил дверные звонки, поставил кнопку экстренного вызова охраны. Думает поможет : ) А дети у него уверены что живут в полнейшей роскоши, они видят что им никто ни в чем не отказывает, и тыкают этим всех своих сверстников. Типа у них родители крупные бизнесмены, потому что сильно умные, а вы все нищеброды и неудачники, потому что родители у вас тупые. А сами реально не осознают, что они бомжи, и всё вокруг, включая квартиру в которой они сейчас живут, давно уже принадлежит банкам, а им просто пока дают здесь пожить. Но уже начинают нескромно намекать, что это "пока" очень скоро закончится. Так что читать и реагировать на комментарии детей, живущих в безоблачном мире иллюзий смысле не имеет никакого. И это мы не берем во внимание троллей и ботов : ))
Вообще пытаться ВЫГЛЯДЕТЬ успешным - это такой постнищебродский синдром. Яфоны в кредит, шмотки, технику, отдых ( и не просто отдых, а еще с полным фотоотчетом в соцсетях - "шоб не зря бабки потратить" . И это не персональная вина человека - социум ставит "планку", которой если не соответствуешь - тебя "жизнь выбрасывает" на обочину. И наоборот - просто быть финансово обеспеченным недостаточно - надо чтобы были атрибуты "успешности". В общем, что сказать? Больные люди в больном обществе. Насчет форума - я сомневаюсь, что "перемогумыздобулы" здесь поют дети-мажоры, в основном минстець на зарплате и клинические порохоботы (имею несчастье нескольких знать в реальном мире - печаль печальная).
chipmunk написав:Шо таке, вихідний у нитіків-пропагандонів? Малувато їх в цій темі, порівняно з аналогічними Чи це зачистка модерська пройшла в рамках захисту порохоботії... Все ж дивно придовбуватись до одного прикладу Плази - пробки в Києві ніяк не рідкісне диво, та й у Вінниці їх немало, в інших містах не був
Какие пробки в Киеве? Не так давно, мне в будний день на 9-00 надо было быть на встрече в центре (Майдан). Раньше я ехал-бы не меньше часа, а в тот день доехал за 25 минут. В ЧАС ПИК. И припарковался без проблем.
rjkz написав: Вообще пытаться ВЫГЛЯДЕТЬ успешным - это такой постнищебродский синдром. Яфоны в кредит, шмотки, технику, отдых ( и не просто отдых, а еще с полным фотоотчетом в соцсетях - "шоб не зря бабки потратить" . И это не персональная вина человека - социум ставит "планку", которой если не соответствуешь - тебя "жизнь выбрасывает" на обочину. И наоборот - просто быть финансово обеспеченным недостаточно - надо чтобы были атрибуты "успешности". В общем, что сказать? Больные люди в больном обществе. Насчет форума - я сомневаюсь, что "перемогумыздобулы" здесь поют дети-мажоры, в основном минстець на зарплате и клинические порохоботы (имею несчастье нескольких знать в реальном мире - печаль печальная).
Подписываюсь под каждым словом. Но только я не имел ввиду настоящих мажоров- им явно не до форумов : ) Я писал про детей кредитных рабов с напыщенными показушными атрибутами успешных и действительно богатых людей (дома, квартиры, машины, одежда, гаджеты, отдых и тд. и тп.). И разграничил их с ботами и тролями, так сказать выделив три категории форумных "успешных". Вы ещё очень уместно добавили клинически больных людей. Я тоже знаю таких, но кстати их становится всё меньше и меньше, многие в последнее время просто прозревают на глазах от ежедневно удивляющей реальности. А так всё верно сказано- это и есть постнищебродский синдром. Но вот только он ещё заразен и в придачу передается по наследству, судя по всему вместе с воспитанием и постоянными наглядными примерами. Плюс к тому такие люди всегда общаются с себе подобными, создавая тем самым целые общины трусящими друг перед другом гениталиями кредитных нищебродов с заоблачными амбициями. У многих сейчас даже к примеру денег на бензин нет, но машина под подъездом стоять просто ОБЯЗАНА! И пофиг, что её купили под квартиру родственников, или даже собственную, в которой всей семьей вместе с детьми живут. И пофиг то, что в результате могут вместе с этими детьми пойти жить в лес за долги- не важно всё это. Главное- понты! Мнение друзей и соседей превыше собственной жизни, и дальнейшего будущего своего и всех своих близких. Зачем думать про плохое потом, когда есть хорошее сегодня и крутое вчера- вот их политика. Я уже писал как-то про одного знакомого осла, который заставляет семью жить впроголодь, что-бы сэкономить деньги на бензин, и приезжать на работу на машине, а не на метро как остальные "неудачники и лузеры". Вот и вся логика. Мне не понятна, Вам не понятна, а многие именно так и живут : )
Watcher написав:Хорошо бы этому недоумку объяснить, что Украина - это не только Киев, и не парковки возле ТРЦ и бизнесцентров. Дело в том, что в Украине почти нет среднего класса. Есть бедные, очень бедные, есть богатые и очень богатые. А вот средний класс, которого должно быть минимум 50%, его хорошо, если процентов 10 в реале... То, что 70% народа сидят на субсидиях идеально показывает реальное положение дел.
Субсидии не показывают ровно ничего. Только в моем парадном несколько семей с машинами среднего класса, летом в Турцию ездят и имеют субсидию. Прав посол. Любит наш народ прибедняться.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Watcher написав:Хорошо бы этому недоумку объяснить, что Украина - это не только Киев, и не парковки возле ТРЦ и бизнесцентров. Дело в том, что в Украине почти нет среднего класса. Есть бедные, очень бедные, есть богатые и очень богатые. А вот средний класс, которого должно быть минимум 50%, его хорошо, если процентов 10 в реале... То, что 70% народа сидят на субсидиях идеально показывает реальное положение дел.
Субсидии не показывают ровно ничего. Только в моем парадном несколько семей с машинами среднего класса, летом в Турцию ездят и имеют субсидию. Прав посол. Любит наш народ прибедняться.
И Вы совершаете ту-же ошибку что и господин посол - по своим соседям нельзя судить о финансовом состоянии жителей 30 миллионной страны. Простой пример: 1. В моем доме многие соседи владеют 2-мя и более автомобилями на семью, а также более чем одним объектом недвижимости. 2. Далее по улице находится гостинка, жители которой не имеют ни личного автотранспорта ни, естественно, второго и более объекта недвижимости. Если Вы войдете в зал ВР, то у Вас может создаться впечатление, что все жители Украины миллионеры и миллиардеры. Уверяю Вас - это не соответствует действительности.