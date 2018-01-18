Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...

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slavek написав: Вы когда-нибудь на по-настоящему богатых граждан Украины работали? Вы когда-нибудь на по-настоящему богатых граждан Украины работали?

Просто есть такая категория людей, как подростки живущие на обеспечении родителей. Их ничего не беспокоит, у них нет проблем, есть компьютер купленный родителями и интернет оплаченный ими же. Еда на столе ждёт, только мамка позовет и всё. Вещи куплены, выстираны и выглажены. На карманные расходы деньги дают, живут неплохо, а что ещё детям нужно? Вот именно поэтому у них в постах всегда всё хорошо и безоблачно, а у кого плохо- тот неудачник или зрадофил. Но эти дети ничем не интересуются, реальность их пугает, они ограждаются от неё всеми силами и просто закрывают глаза на чужие проблемы, порой не замечая при этом своих личных. У меня сотрудник один есть, фирма у него своя по торговле стройматериалами. Заложено всё до последних трусов. И дом, и бизнес, и товар и машина. Но со стороны всё выглядит абсолютно по другому. Частный красивый дом в Харькове, новая Хонда представительского класса из автосалона, дорогая одежда, поездки на моря круглый год- всё ок! Ну... кроме долга почти в пол миллиона долларов. Бизнес загибается, кредиторы душат, коллекторы выдохнуть спокойно не дают, телефонные номера меняет как перчатки. Установил наружное наблюдение, отключил дверные звонки, поставил кнопку экстренного вызова охраны. Думает поможет : ) А дети у него уверены что живут в полнейшей роскоши, они видят что им никто ни в чем не отказывает, и тыкают этим всех своих сверстников. Типа у них родители крупные бизнесмены, потому что сильно умные, а вы все нищеброды и неудачники, потому что родители у вас тупые. А сами реально не осознают, что они бомжи, и всё вокруг, включая квартиру в которой они сейчас живут, давно уже принадлежит банкам, а им просто пока дают здесь пожить. Но уже начинают нескромно намекать, что это "пока" очень скоро закончится. Так что читать и реагировать на комментарии детей, живущих в безоблачном мире иллюзий смысле не имеет никакого. И это мы не берем во внимание троллей и ботов : ))