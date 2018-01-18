Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 01:28
makishin60 написав:Faceless Просто настоящая реальность
Лишь ваше субъективное ее восприятие, не более. Записать всех владельцев небюджетных авто либо во взяточники либо в криминал либо тех, кто у них на содержании - что тут ещё сказать, вы этим лишь о себе все сказали
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Додано: Пон 05 бер, 2018 03:57
SMOKE написав: makishin60 написав:Faceless
Просто настоящая реальность
В настоящей реальности не видел, чтобы дорогу уступали исходя из цены авто, а не правил движения)Стаж вождения несколько лет, если что.
Правило уступи дураку дорогу никто не отменял. В какой машине он сидит - не важно.
Меня одна ситуация научила. Один дурак на стоянке говорит, сдавай задним ходом 100 метров, чтоб его величество могло выехать. Сначала отказался. Но, после того как дурак протаранил 2 соседние машины, понял, что с дураками лучше не спорить. Просит уступить, пожалуйста
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Додано: Пон 05 бер, 2018 06:04
Скомуниздить это дело "святое" и это не исправить до тех пор пока "верхушка" сама не начнет жить по правилам которые нам рассказыаают. Да и вызвано это не с "жиру", а дабы просто жить.
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