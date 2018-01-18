Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...
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cannabis_ua написав:Я же вам написал приблизительный размер моего налога на доходы физических лиц. Он меняется каждый месяц. Так как показатели моего дохода плавающие - в зависимости от успехов. Да, меня интересует мой доход. Но перед законом я чист. Я хочу чтобы моя страна жила достойно и все ее граждане исполняли законы. Если в стране не соблюдаются законы, в этой стране нельзя стоить будущее. В этой стране - хаос и деградация.
а разве доход с физ. лиц идет на содержание пенсионеров?
Напрямую нет. Но пенсионный фонд дефицитный, поэтому идут дотации с бюджета. А налог с дохода с физ. лиц идет в бюджет.
Востаннє редагувалось cannabis_ua в П'ят 09 бер, 2018 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
otg написав:Я же вам написал приблизительный размер моего налога на доходы физических лиц. Он меняется каждый месяц. Так как показатели моего дохода плавающие - в зависимости от успехов. Да, меня интересует мой доход. Но перед законом я чист. Я хочу чтобы моя страна жила достойно и все ее граждане исполняли законы. Если в стране не соблюдаются законы, в этой стране нельзя стоить будущее. В этой стране - хаос и деградация.
Ничего Вы не писали, не сочиняйте. Вы его не можете написать потому что не знаете. Оно Вам и не надо. вас интересует чистый нал. Вот если б платили налоги, тогда бы вас было моральное право за них спрашивать.
В прошлом месяце НДФЛ 12 тыс. грн. Вы считаете, что частный работодатель не доводит до персонала сколько налогов они уплатили? Или бухгалтерия это очень серьезное подразделение, работу которого могут понять только люди понимающие что такое квантовая физика? Это власть хочет,чтобы вы нарушали законодательство (укрывались от уплаты налогов, не имели всех разрешающих документов и т.д.). И делает это для того чтобы вас можно было в любой момент упрекнуть или прижать силовыми структурами. Вы украдете несколько тысяч в месяц, а они несколько миллионов. Так и живем в стране где не соблюдается закон. p.s. Очень жаль что не удалось вас убедить, что правовое государство - это благо для всех, кто в нем живет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:В прошлом месяце НДФЛ 12 тыс. грн.
Т.е у Вас ЗП около 67 тыс?
Вы считаете, что частный работодатель не доводит до персонала сколько налогов они уплатили?
Я не считаю, я знаю. Некоторые выдают распечатки, но как правило такое редкость. Да и зачем оно вам? Вас же интересует чистый нал.
Или бухгалтерия это очень серьезное подразделение, работу которого могут понять только люди понимающие что такое квантовая физика?
Естественно. Уверен, что спроси каждого встречного кто не платит налоги, он не знает сколько у нас НДФЛ, какой процент отчисляется в ПФ и пр. пр. В свете последних решений п ПФ лишь некоторые поинтересовались сколько за него отчисляет работодатель в ПФ. Раньше и этого никто не знал и не интересовался.
Это власть хочет,чтобы вы нарушали законодательство (укрывались от уплаты налогов, не имели всех разрешающих документов и т.д.). И делает это для того чтобы вас можно было в любой момент упрекнуть или прижать силовыми структурами. Вы украдете несколько тысяч в месяц, а они несколько миллионов. Так и живем в стране где не соблюдается закон.
Власть делает ровно то что вы хотите. Вы хотите что бы жухали бизнес, вот они исполняют ваши желания, а заодно конечно и себе с этого имеют.
Очень жаль что не удалось вас убедить, что правовое государство - это благо для всех, кто в нем живет.
Правовое государство это хорошо. Так живет Запад. Только Вы не совсем понимаете механизмы этого правового государства. Поверьте самому государству в этой системе отдано гораздо меньше, чем вы привыкли видеть и чем кажется вам. У нас как раз проблема что государства много и вы привыкли надеяться на него и больше никого.
cannabis_ua написав:В прошлом месяце НДФЛ 12 тыс. грн.
Т.е у Вас ЗП около 67 тыс? [quote] Да (грязными). Но каждый месяц около 10000 плавают (+-).
[quote="4317117:otg"] Вы хотите что бы жухали бизнес... [quote] Не хочу, потому как сам от него имею зависимость, поэтому и советую исполнять бизнесу все законы и как-то начинать бороться с постоянными откатами контролирующих органов. Правда насчет упрощенной системы мои взгляды наверное будут отличатся от Ваших.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Да (грязными). Но каждый месяц около 10000 плавают (+-).
Не хочу, потому как сам от него имею зависимость, поэтому и советую исполнять бизнесу все законы и как-то начинать бороться с постоянными откатами контролирующих органов. Правда насчет упрощенной системы мои взгляды наверное будут отличатся от Ваших.
Я рад за Вас что у Вас такая высокая ЗП, но даже это не даёт Вам морального права здесь менторным тоном что то советовать или требовать. Что касается упрощенной системы я против неё. Она должна быть для всех упрощённая, а налоги низкими. Так как в Сингапуре или Гонконге например.
cannabis_ua написав:Да (грязными). Но каждый месяц около 10000 плавают (+-).
Не хочу, потому как сам от него имею зависимость, поэтому и советую исполнять бизнесу все законы и как-то начинать бороться с постоянными откатами контролирующих органов. Правда насчет упрощенной системы мои взгляды наверное будут отличатся от Ваших.
Я рад за Вас что у Вас такая высокая ЗП, но даже это не даёт Вам морального права здесь менторным тоном что то советовать или требовать. Что касается упрощенной системы я против неё. Она должна быть для всех упрощённая, а налоги низкими. Так как в Сингапуре или Гонконге например.
Меньше 2000$ - это не высокая зарплата. Таксист в Лондоне больше зарабатывает. Я за одинаковые правила для всех. Упрощенная у всех - отлично. С судами только разобраться и все. p.s. У форумчан ничего не требую (не имею права).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Да (грязными). Но каждый месяц около 10000 плавают (+-).
Не хочу, потому как сам от него имею зависимость, поэтому и советую исполнять бизнесу все законы и как-то начинать бороться с постоянными откатами контролирующих органов. Правда насчет упрощенной системы мои взгляды наверное будут отличатся от Ваших.
Я рад за Вас что у Вас такая высокая ЗП, но даже это не даёт Вам морального права здесь менторным тоном что то советовать или требовать. Что касается упрощенной системы я против неё. Она должна быть для всех упрощённая, а налоги низкими. Так как в Сингапуре или Гонконге например.
Меньше 2000$ - это не высокая зарплата. Таксист в Лондоне больше зарабатывает. Я за одинаковые правила для всех. Упрощенная у всех - отлично. С судами только разобраться и все. p.s. У форумчан ничего не требую (не имею права).
Ну естественно. Я знаю охранников которые получают 2500 грн. Это меньше сто долларов. Лондон это конечно хорошо, но там такая ЗП потому что бизнесу никто ничего не советует Если хотите по судам, расскажу что надо делать. Ваше любимое государство и здесь не имеет решающего значения. Могу рассказать как реформировали Сингапур в 63 году.
otg написав:Ну естественно. Я знаю охранников которые получают 2500 грн. Это меньше сто долларов. Лондон это конечно хорошо, но там такая ЗП потому что бизнесу никто ничего не советует
Я знаю, что пенсионеры работают на туалетах на анголе в зп за 40 гривен в день полный рабочий день. Считается, что пенсию они и так уже получают, на проезд ничего не тратят, значит можно почти ничего и не платить. Видимо, по вашему, этому бизнесу кто-то советует так поступать, а если бы никто ничего не советовал, то зарплата была бы выше.
Мышление просто рабское у людей. Это рынок труда. Если есть желающие работать за еду, то за еду будут работать все, т.к. конкуренция. Зачем работодателю нанимать работника с запросом зарплаты 10 000 гривен, если есть люди, готовые делать то же самое за 2000 грн?