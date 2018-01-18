Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...

Додано: П'ят 09 бер, 2018 09:52

cannabis_ua написав: В прошлом месяце НДФЛ 12 тыс. грн. В прошлом месяце НДФЛ 12 тыс. грн.

Вы считаете, что частный работодатель не доводит до персонала сколько налогов они уплатили?

Или бухгалтерия это очень серьезное подразделение, работу которого могут понять только люди понимающие что такое квантовая физика?

Это власть хочет,чтобы вы нарушали законодательство (укрывались от уплаты налогов, не имели всех разрешающих документов и т.д.). И делает это для того чтобы вас можно было в любой момент упрекнуть или прижать силовыми структурами. Вы украдете несколько тысяч в месяц, а они несколько миллионов. Так и живем в стране где не соблюдается закон.

Очень жаль что не удалось вас убедить, что правовое государство - это благо для всех, кто в нем живет.

Т.е у Вас ЗП около 67 тыс?Я не считаю, я знаю. Некоторые выдают распечатки, но как правило такое редкость. Да и зачем оно вам? Вас же интересует чистый нал.Естественно. Уверен, что спроси каждого встречного кто не платит налоги, он не знает сколько у нас НДФЛ, какой процент отчисляется в ПФ и пр. пр. В свете последних решений п ПФ лишь некоторые поинтересовались сколько за него отчисляет работодатель в ПФ. Раньше и этого никто не знал и не интересовался.Власть делает ровно то что вы хотите. Вы хотите что бы жухали бизнес, вот они исполняют ваши желания, а заодно конечно и себе с этого имеют.Правовое государство это хорошо. Так живет Запад. Только Вы не совсем понимаете механизмы этого правового государства. Поверьте самому государству в этой системе отдано гораздо меньше, чем вы привыкли видеть и чем кажется вам. У нас как раз проблема что государства много и вы привыкли надеяться на него и больше никого.