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У Узбекистану з'явиться власний лоукостер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 бер, 2018 03:48
Пропонуємо до обговорення:
Національна авіакомпанія Узбекистану Uzbekistan Airways створить свого лоукостера. Він може з'явитися вже в цьому році як дочірнє підприємство державного перевізника країни.
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