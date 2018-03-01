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Як «Газпром» поверне борг:
газова паніка в Україні -...

Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54

Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...

Пропонуємо до обговорення:
У російського монополіста є два варіанти повернутися на український ринок, але компанія не поспішає з вибором

Дивися повний текст Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні - лише частина великої гри.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54

где автор увидел панику? Тем более, календарная зима закончилась.
Востаннє редагувалось Деньги в Нед 04 бер, 2018 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 08:28

Re: Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...

Критичний ризик тут полягає в тому, що найбільш ймовірними покупцями пільгового газу в даний час вважаються азотні комбінати групи компаній Дмитра Фірташа. Після припинення імпорту газу з РФ вони ось уже кілька років простоюють. Чим страшенно незадоволені українські аграрії, які мають чималу політичну вагу у владних коридорах. Нині вони зціпивши зуби змушені імпортувати російські добрива замість закупівлі українських.

Аграріям, навпаки, вигідніше купувати більш дешеві російські добрива.
На іншій чаші ваг абсолютне зло — нездатність Києва згуртуватися з ЄС і демонополізувати російський ринок експорту газу, який контролюється єдиною компанією «Газпромекспрот». Якби Києв з Брюсселем змогли її відтягнути від труби, Україні можна було б послати «Газпром» куди подалі і відновлювати імпорт російського газу через кого завгодно. Хоч через компанії ЄС та КНР, які працюють в РФ. Хоч везти з півночі транзитний газ із країн Середньої Азії.

Але знайти інших російських продавців в Україні з 2014 року або не могли, або не хотіли. І тепер треба повернути колишні напрацювання. Так от одних тільки кивків в бік Стокгольмського арбітражу може не вистачити для охолодження шквалу критики як усередині України, так і в Європі.

От фантазер. Який вільний ринок в Мордорі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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