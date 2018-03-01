У російського монополіста є два варіанти повернутися на український ринок, але компанія не поспішає з вибором
Дивися повний текст Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні - лише частина великої гри.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54
Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні - лише частина великої гри.
Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54
где автор увидел панику? Тем более, календарная зима закончилась.
Востаннє редагувалось Деньги в Нед 04 бер, 2018 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 бер, 2018 08:28
Re: Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
Аграріям, навпаки, вигідніше купувати більш дешеві російські добрива.
От фантазер. Який вільний ринок в Мордорі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
реклама
|