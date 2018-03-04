У російського монополіста є два варіанти повернутися на український ринок, але компанія не поспішає з вибором
Дивися повний текст Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні - лише частина великої гри.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54
Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні - лише частина великої гри.
Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54
где автор увидел панику? Тем более, календарная зима закончилась.
Востаннє редагувалось Деньги в Нед 04 бер, 2018 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 бер, 2018 08:28
Re: Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
Аграріям, навпаки, вигідніше купувати більш дешеві російські добрива.
От фантазер. Який вільний ринок в Мордорі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 04 бер, 2018 11:12
2 года не покупали российский газ, и тут ВНЕЗАПНО началась паника.
Какая вообще торговля может быть с "агрессором"?
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:51
По видимому Старостин верит в самосбывающиеся пророчества - если я, дескать буду разводить панику, то паника и случится, как я и предсказывал.
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:50
Это очень плохо скажется на имидже Порошенко перед выборами, который утверждал, что мы уже полностью отказались от российского газа. А теперь вот его телевизионные рупоры сменили пластинку и спокойно утверждают, что на сегодня 85% газа в Украине поставляется из России.
Конечно, кто-то поверил. Но смысла в такой брехне мало, а вреда на предстоящих выборах с головой. Янукович все таки большего добился в газовом вопросе в свое время. А про Кучму и говорить нечего. Тот вообще газ по 50 долларов покупал аж до 2020 года по договору, пока Ющенко не разорвал его зачем-то после чего сразу же запел про геноцид украинцев.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:54
Да, сейчас самое удобное время для заключения нового газового договора, который должен учесть компенсацию Украине за отжим Крыма. Украина ведь не могла открыть огонь по армии соседа, который долгое время притворялся другом, устраивая нам долгое время непонятки и западлянки.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:05
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