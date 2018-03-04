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Як «Газпром» поверне борг:
газова паніка в Україні -...

Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54

Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...

Пропонуємо до обговорення:
У російського монополіста є два варіанти повернутися на український ринок, але компанія не поспішає з вибором

Дивися повний текст Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні - лише частина великої гри.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 07:54

где автор увидел панику? Тем более, календарная зима закончилась.
Востаннє редагувалось Деньги в Нед 04 бер, 2018 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 08:28

Re: Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...

Критичний ризик тут полягає в тому, що найбільш ймовірними покупцями пільгового газу в даний час вважаються азотні комбінати групи компаній Дмитра Фірташа. Після припинення імпорту газу з РФ вони ось уже кілька років простоюють. Чим страшенно незадоволені українські аграрії, які мають чималу політичну вагу у владних коридорах. Нині вони зціпивши зуби змушені імпортувати російські добрива замість закупівлі українських.

Аграріям, навпаки, вигідніше купувати більш дешеві російські добрива.
На іншій чаші ваг абсолютне зло — нездатність Києва згуртуватися з ЄС і демонополізувати російський ринок експорту газу, який контролюється єдиною компанією «Газпромекспрот». Якби Києв з Брюсселем змогли її відтягнути від труби, Україні можна було б послати «Газпром» куди подалі і відновлювати імпорт російського газу через кого завгодно. Хоч через компанії ЄС та КНР, які працюють в РФ. Хоч везти з півночі транзитний газ із країн Середньої Азії.

Але знайти інших російських продавців в Україні з 2014 року або не могли, або не хотіли. І тепер треба повернути колишні напрацювання. Так от одних тільки кивків в бік Стокгольмського арбітражу може не вистачити для охолодження шквалу критики як усередині України, так і в Європі.

От фантазер. Який вільний ринок в Мордорі?
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:12

2 года не покупали российский газ, и тут ВНЕЗАПНО началась паника.

Какая вообще торговля может быть с "агрессором"?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:51

По видимому Старостин верит в самосбывающиеся пророчества - если я, дескать буду разводить панику, то паника и случится, как я и предсказывал.
miro801
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:50

  Грйс-мэн написав:2 года не покупали российский газ, и тут ВНЕЗАПНО началась паника.

Какая вообще торговля может быть с "агрессором"?

Это очень плохо скажется на имидже Порошенко перед выборами, который утверждал, что мы уже полностью отказались от российского газа. А теперь вот его телевизионные рупоры сменили пластинку и спокойно утверждают, что на сегодня 85% газа в Украине поставляется из России.

Конечно, кто-то поверил. Но смысла в такой брехне мало, а вреда на предстоящих выборах с головой. Янукович все таки большего добился в газовом вопросе в свое время. А про Кучму и говорить нечего. Тот вообще газ по 50 долларов покупал аж до 2020 года по договору, пока Ющенко не разорвал его зачем-то после чего сразу же запел про геноцид украинцев.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:54

  Деньги написав:где автор увидел панику? Тем более, календарная зима закончилась.

Да, сейчас самое удобное время для заключения нового газового договора, который должен учесть компенсацию Украине за отжим Крыма. Украина ведь не могла открыть огонь по армии соседа, который долгое время притворялся другом, устраивая нам долгое время непонятки и западлянки.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:05

  Деньги написав:где автор увидел панику? Тем более, календарная зима закончилась.


Ага.
ФФ задолбал уже желтуху постить. Абы что писать :evil:
Артём
 
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