Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...

Додано: Нед 04 бер, 2018 22:50

Грйс-мэн написав: 2 года не покупали российский газ, и тут ВНЕЗАПНО началась паника.



Какая вообще торговля может быть с "агрессором"? 2 года не покупали российский газ, и тут ВНЕЗАПНО началась паника.Какая вообще торговля может быть с "агрессором"?

Это очень плохо скажется на имидже Порошенко перед выборами, который утверждал, что мы уже полностью отказались от российского газа. А теперь вот его телевизионные рупоры сменили пластинку и спокойно утверждают, что на сегодня 85% газа в Украине поставляется из России.Конечно, кто-то поверил. Но смысла в такой брехне мало, а вреда на предстоящих выборах с головой. Янукович все таки большего добился в газовом вопросе в свое время. А про Кучму и говорить нечего. Тот вообще газ по 50 долларов покупал аж до 2020 года по договору, пока Ющенко не разорвал его зачем-то после чего сразу же запел про геноцид украинцев.