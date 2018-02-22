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Конкурент SpaceX знизить вартість запусків ракет на 70%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 бер, 2018 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Успішний запуск багаторазової ракети важкого класу Falcon Heavy від SpaceX змусив багато аерокосмічних компаній переглянути свої пріоритети.
Дивися повний текст Конкурент SpaceX знизить вартість запусків ракет на 70%
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