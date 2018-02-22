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Конкурент SpaceX знизить
вартість запусків ракет на 70%

Конкурент SpaceX знизить вартість запусків ракет на 70%
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 08:23

Конкурент SpaceX знизить вартість запусків ракет на 70%

Пропонуємо до обговорення:
Успішний запуск багаторазової ракети важкого класу Falcon Heavy від SpaceX змусив багато аерокосмічних компаній переглянути свої пріоритети.

Дивися повний текст Конкурент SpaceX знизить вартість запусків ракет на 70%.
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