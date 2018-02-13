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Банки Credit Suisse і
ING здійснили перший...

Банки Credit Suisse і ING здійснили перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:56

Банки Credit Suisse і ING здійснили перший...

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших швейцарських фінансових конгломератів Credit Suisse і голландський банк ING оголосили про успішний переказ цінних паперів на суму в €25 млн ($30 млн) за допомогою технології розподіленого реєстру.

Дивися повний текст Банки Credit Suisse і ING здійснили перший блокчейн-переказ цінних паперів на $30 млн.
R2
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