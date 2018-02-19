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Чергу в дитсадки столиці
обіцяють скоротити вдвічі

Чергу в дитсадки столиці обіцяють скоротити вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:52

Чергу в дитсадки столиці обіцяють скоротити вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році в столиці буде створено близько 2 тис. місць у дитсадках, що забезпечить скорочення черги практично вдвічі.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:52

интересно какой процент обещаний власти потом реализовывается?...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:42

  Cler написав:интересно какой процент обещаний власти потом реализовывается?...

Это обещание из разряда "Солнце всходит и заходит по веленью моему"
Сейчас начинается очередная демографическая яма, так что для выполнения обещаний не надо будет даже пальцем об палец ударить. Сокращение рождаемости само по себе уменьшит очереди в детсады
antey1969
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