У 2018 році в столиці буде створено близько 2 тис. місць у дитсадках, що забезпечить скорочення черги практично вдвічі.
Дивися повний текст Чергу в дитсадки столиці обіцяють скоротити вдвічі.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 12:52
Чергу в дитсадки столиці обіцяють скоротити вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чергу в дитсадки столиці обіцяють скоротити вдвічі.
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:42
Это обещание из разряда "Солнце всходит и заходит по веленью моему"
Сейчас начинается очередная демографическая яма, так что для выполнения обещаний не надо будет даже пальцем об палец ударить. Сокращение рождаемости само по себе уменьшит очереди в детсады
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