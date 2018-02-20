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Кредити на утеплення житла
даватимуть по-новому

Кредити на утеплення житла даватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:03

Кредити на утеплення житла даватимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Для мешканців окремих квартир у багатоповерхових будинках програма не діятиме.

Дивися повний текст Кредити на утеплення житла даватимуть по-новому.
R2
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