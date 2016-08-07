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Amazon запатентував повітряні
склади з фасуванням та...

Amazon запатентував повітряні склади з фасуванням та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:15

Amazon запатентував повітряні склади з фасуванням та...

Пропонуємо до обговорення:
Для використання в густонаселених містах компанія Amazon.com, Inc запатентувала багаторівневі парковки-вулики для дронів - «багатоповерховий центр обробки і виконання замовлень для безпілотних літальних апаратів».

Дивися повний текст Amazon запатентував повітряні склади з фасуванням та доставкою дронами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 17:15

то есть летит дрон, возле нужного адреса спускается, и тут случайный прохожий хватает дрон и забирает и посылку и дрон себе? :)
jr_diava88
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