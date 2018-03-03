RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 12 березня в Україні введуть
нову монету, присвячену...

З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03

З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену...

Пропонуємо до обговорення:
З 12 березня Нацбанк введе в грошовий обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень.

Дивися повний текст З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену добровольцям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80560
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03

"Монета маэ стати масовою, її тираж складе 1 млн штук. І, як завжди повторює Нацбанк, вона буде платіжним інструментом, тому повинна прийматися в торгово-сервісній мережі."

Брешуть, і не червоніють. Попередню монету в 10 грн. (Захисникам Донецького аеропорту) скупили бариги, вона навіть нумізматам не була доступна - а тут "в торгово-сервісній мережі". Дуже смішно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 19.09.10
Подякував: 315 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 18:19

Бігор! Доволі легко можна купити за 11 гривень в Ощадбанку. Чому у Вас виникли такі проблеми?
leonidromanyuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:21

  leonidromanyuk написав:Бігор! Доволі легко можна купити за 11 гривень в Ощадбанку. Чому у Вас виникли такі проблеми?

В центральному обласному відділені таких монет вже більше місяця немає. Зате є сотні оголошень на ОЛХ.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 19.09.10
Подякував: 315 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:23

leonidromanyuk, BIGor

Ви обоє частково маєте рацію. З власного досвіду: м. Кропивницький, ходив до кількох відділень Ощадбанку два тижні поспіль. Результат: у центрі - або нема, або продають в одні руки 5 штук. На околиці - питають: Вам скільки? - я: всі. - У мене лише (!) 25. Усе відносно. У більших містах, скоріше за все, справді бариги скупили, кому дуже треба - проїдьте до якогось Борисполя!..
max_us_ua
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 17.11.08
Подякував: 489 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...
R2 » Нед 04 бер, 2018 07:54
6 233
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 23:05
Артём
Скласти іспит з ПДР в Україні тепер можна англійською мовою
R2 » П'ят 02 бер, 2018 21:53
4 132
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 12:32
Cler
"Прикрутили": Україна 2 березня скоротила споживання... 1, 2
R2 » Суб 03 бер, 2018 12:11
17 1161
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 21:30
fokus
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5045)
04.03.2018 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.