З 12 березня Нацбанк введе в грошовий обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень.
Дивися повний текст З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену добровольцям.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03
З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 12 березня в Україні введуть нову монету, присвячену добровольцям.
Додано: Нед 04 бер, 2018 18:03
Брешуть, і не червоніють. Попередню монету в 10 грн. (Захисникам Донецького аеропорту) скупили бариги, вона навіть нумізматам не була доступна - а тут "в торгово-сервісній мережі". Дуже смішно.
Додано: Нед 04 бер, 2018 18:19
Бігор! Доволі легко можна купити за 11 гривень в Ощадбанку. Чому у Вас виникли такі проблеми?
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:21
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:23
leonidromanyuk, BIGor
Ви обоє частково маєте рацію. З власного досвіду: м. Кропивницький, ходив до кількох відділень Ощадбанку два тижні поспіль. Результат: у центрі - або нема, або продають в одні руки 5 штук. На околиці - питають: Вам скільки? - я: всі. - У мене лише (!) 25. Усе відносно. У більших містах, скоріше за все, справді бариги скупили, кому дуже треба - проїдьте до якогось Борисполя!..
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