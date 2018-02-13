Таким чином королівство хоче стимулювати економіку і стати менш залежним від нафтового бізнесу.
Дивися повний текст Саудівська Аравія анонсувала відкриття кордонів для всіх туристів.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:20
Саудівська Аравія анонсувала відкриття кордонів для всіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія анонсувала відкриття кордонів для всіх туристів.
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:20
И сразу незачет редактору: Саудовская Аравия ни сейчас, ни в обозримом будущем не будет пускать граждан Израиля. Сейчас, к слову, не пускают даже иностранцев, у кого в паспорте есть израильская виза. Глупость, конечно, но с такими деньжищами можно гнуть свою линию...
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