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Саудівська Аравія анонсувала
відкриття кордонів для всіх...

Саудівська Аравія анонсувала відкриття кордонів для всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:20

Саудівська Аравія анонсувала відкриття кордонів для всіх...

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином королівство хоче стимулювати економіку і стати менш залежним від нафтового бізнесу.

Дивися повний текст Саудівська Аравія анонсувала відкриття кордонів для всіх туристів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:20

И сразу незачет редактору: Саудовская Аравия ни сейчас, ни в обозримом будущем не будет пускать граждан Израиля. Сейчас, к слову, не пускают даже иностранцев, у кого в паспорте есть израильская виза. Глупость, конечно, но с такими деньжищами можно гнуть свою линию...
max_us_ua
 
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