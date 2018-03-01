Сьогодні якщо батько не має роботи або має мінімальну зарплату, він платить близько 900 гривень.
Дивися повний текст Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис. гривень.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:28
Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис. гривень.
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:28
Теперь количество матерей одиночек увеличиться... надо быть идиотом что бы расписываться, никто не знает что может быть через 2-5-10 лет.... сегодня есть доход завтра хз жена удрала с чадом к другому и имеешь минус 2000 а может и не быть.
У меня вон сосед был преподавателем женился на лаборантке двое детей потом попал в аварию минус нога и контузия теперь инвалид 3 группы безработный так на вахтерке подрабатывает иногда.. жена удрала к мяснику с базара.. и что теперь ему 4000 отдавать и умирать с голода?
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:33
Мне кажется, что случаев когда отцы бросают семью (читай детей) гораздо больше. Как одинокой матери воспитывать детей?
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:46
тебе про Фому, а ты про Ерему.
Человек опи сывал проблему несправедливости, когда мужика бросают, а он все равно должен платить.
Ситуаций когда жены бросают мужей и забирают детей очень много, не меньше, когда мужья бросают жен.
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53
Этот закон косвенно направлен против института семьи и больше всего от него пострадают именно женщины.. ну а для мужчин стимул не декларировать налоги.. ну не может в стране где минималка меньше 4000 причем с вычетом налогов еле еле до 3000 дотягивает быть 2000 алименты.. не может. Это по факту остается около 1000 гривен на все от квартплаты ( где алименты не учитывают) до пропитания.. а если детей двое? Фактически закон замужнего мужчину делает рабом женщины через детей. Кто такое захочет? Будут жить в гражданском браке и тогда будет страдать ребенок и женщины ибо юридически она мать-одиночка. Кретинизм это а не закон.
Додано: Пон 05 бер, 2018 00:16
Что за бред? Какая нафиг разница- кто кого бросает. Есть ребенок и отвечают за него оба.Это не мужчины, кто не помогает своим детям. Закон лишь обяжет разных отбросов платить за своих детей. Нормальные и так детей своих не забывают, даже если с женой не сложились отношения. Платишь своему ребенку, а не жене
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Пон 05 бер, 2018 00:23
Спасибо. Теперь понмаю, откуда многие женщины, считают, что нормальные мужчины перевелись. У вас есть двое детей и их не интересует минималка у вас или нет- они ваша ответственность и их нужно растить. Если мужчина, извините, му*** и укрывается от эалиментов, то это не вина женщины. Дети становяться ее проблемой из-за того, что их отец -дегенерат. Закон "нагибает" дегенератов. И это отлично. Нормальным мужчинам не нужны законы, чтобы понять- если у тебя две руки и две ноги и ты отец, то твои дети должны видеть твою помощь и участие в их воспитании.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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