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Мінімальний розмір аліментів
можуть підвищити до 2 тис....

Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:28

Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні якщо батько не має роботи або має мінімальну зарплату, він платить близько 900 гривень.

Дивися повний текст Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис. гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:28

Теперь количество матерей одиночек увеличиться... надо быть идиотом что бы расписываться, никто не знает что может быть через 2-5-10 лет.... сегодня есть доход завтра хз жена удрала с чадом к другому и имеешь минус 2000 а может и не быть.
У меня вон сосед был преподавателем женился на лаборантке двое детей потом попал в аварию минус нога и контузия теперь инвалид 3 группы безработный так на вахтерке подрабатывает иногда.. жена удрала к мяснику с базара.. и что теперь ему 4000 отдавать и умирать с голода?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:33

  Джон написав:Теперь количество матерей одиночек увеличиться... надо быть идиотом что бы расписываться, никто не знает что может быть через 2-5-10 лет.... сегодня есть доход завтра хз жена удрала с чадом к другому и имеешь минус 2000 а может и не быть. У меня вон сосед был преподавателем женился на лаборантке двое детей потом попал в аварию минус нога и контузия теперь инвалид 3 группы безработный так на вахтерке подрабатывает иногда.. жена удрала к мяснику с базара.. и что теперь ему 4000 отдавать и умирать с голода?

Мне кажется, что случаев когда отцы бросают семью (читай детей) гораздо больше. Как одинокой матери воспитывать детей?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:46

  r_skrypnik написав:
  Джон написав:Теперь количество матерей одиночек увеличиться... надо быть идиотом что бы расписываться, никто не знает что может быть через 2-5-10 лет.... сегодня есть доход завтра хз жена удрала с чадом к другому и имеешь минус 2000 а может и не быть. У меня вон сосед был преподавателем женился на лаборантке двое детей потом попал в аварию минус нога и контузия теперь инвалид 3 группы безработный так на вахтерке подрабатывает иногда.. жена удрала к мяснику с базара.. и что теперь ему 4000 отдавать и умирать с голода?

Мне кажется, что случаев когда отцы бросают семью (читай детей) гораздо больше. Как одинокой матери воспитывать детей?

тебе про Фому, а ты про Ерему.
Человек опи сывал проблему несправедливости, когда мужика бросают, а он все равно должен платить.
Ситуаций когда жены бросают мужей и забирают детей очень много, не меньше, когда мужья бросают жен.
йцукен
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53

Этот закон косвенно направлен против института семьи и больше всего от него пострадают именно женщины.. ну а для мужчин стимул не декларировать налоги.. ну не может в стране где минималка меньше 4000 причем с вычетом налогов еле еле до 3000 дотягивает быть 2000 алименты.. не может. Это по факту остается около 1000 гривен на все от квартплаты ( где алименты не учитывают) до пропитания.. а если детей двое? Фактически закон замужнего мужчину делает рабом женщины через детей. Кто такое захочет? Будут жить в гражданском браке и тогда будет страдать ребенок и женщины ибо юридически она мать-одиночка. Кретинизм это а не закон.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:16

  йцукен написав:
  r_skrypnik написав:
  Джон написав:Теперь количество матерей одиночек увеличиться... надо быть идиотом что бы расписываться, никто не знает что может быть через 2-5-10 лет.... сегодня есть доход завтра хз жена удрала с чадом к другому и имеешь минус 2000 а может и не быть. У меня вон сосед был преподавателем женился на лаборантке двое детей потом попал в аварию минус нога и контузия теперь инвалид 3 группы безработный так на вахтерке подрабатывает иногда.. жена удрала к мяснику с базара.. и что теперь ему 4000 отдавать и умирать с голода?

Мне кажется, что случаев когда отцы бросают семью (читай детей) гораздо больше. Как одинокой матери воспитывать детей?

тебе про Фому, а ты про Ерему.
Человек опи сывал проблему несправедливости, когда мужика бросают, а он все равно должен платить.
Ситуаций когда жены бросают мужей и забирают детей очень много, не меньше, когда мужья бросают жен.

Что за бред? Какая нафиг разница- кто кого бросает. Есть ребенок и отвечают за него оба.Это не мужчины, кто не помогает своим детям. Закон лишь обяжет разных отбросов платить за своих детей. Нормальные и так детей своих не забывают, даже если с женой не сложились отношения. Платишь своему ребенку, а не жене
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:23

  Джон написав:Этот закон косвенно направлен против института семьи и больше всего от него пострадают именно женщины.. ну а для мужчин стимул не декларировать налоги.. ну не может в стране где минималка меньше 4000 причем с вычетом налогов еле еле до 3000 дотягивает быть 2000 алименты.. не может. Это по факту остается около 1000 гривен на все от квартплаты ( где алименты не учитывают) до пропитания.. а если детей двое? Фактически закон замужнего мужчину делает рабом женщины через детей. Кто такое захочет? Будут жить в гражданском браке и тогда будет страдать ребенок и женщины ибо юридически она мать-одиночка. Кретинизм это а не закон.

Спасибо. Теперь понмаю, откуда многие женщины, считают, что нормальные мужчины перевелись. У вас есть двое детей и их не интересует минималка у вас или нет- они ваша ответственность и их нужно растить. Если мужчина, извините, му*** и укрывается от эалиментов, то это не вина женщины. Дети становяться ее проблемой из-за того, что их отец -дегенерат. Закон "нагибает" дегенератов. И это отлично. Нормальным мужчинам не нужны законы, чтобы понять- если у тебя две руки и две ноги и ты отец, то твои дети должны видеть твою помощь и участие в их воспитании.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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