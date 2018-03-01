Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....

Додано: Нед 04 бер, 2018 22:53

Этот закон косвенно направлен против института семьи и больше всего от него пострадают именно женщины.. ну а для мужчин стимул не декларировать налоги.. ну не может в стране где минималка меньше 4000 причем с вычетом налогов еле еле до 3000 дотягивает быть 2000 алименты.. не может. Это по факту остается около 1000 гривен на все от квартплаты ( где алименты не учитывают) до пропитания.. а если детей двое? Фактически закон замужнего мужчину делает рабом женщины через детей. Кто такое захочет? Будут жить в гражданском браке и тогда будет страдать ребенок и женщины ибо юридически она мать-одиночка. Кретинизм это а не закон.