Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....

Додано: Пон 05 бер, 2018 16:55

makishin60 написав: Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты.

где вы такое видели?обязательство платить алименты прекращается когда женщина находится в сожительстве с другим мужчиной.поэтому кстати разведенки с прицепом не хотят выходить за муж второй раз, так как они автоматом теряют финансовый бонус в виде алиментов и возможность шантажа ребенком.тут очень важное понятие обязанности уплаты алиментов, если бывшая жена вышла замуж или сожительствует с иным мужчиной. обычно в этом случае суд принимает решение в пользу отца и снимает с него обязанности платить алименты, но при этом отец может посильно помогать ребенку.матери ведут себя в этом случае очень цинично, в 99% случаев они не разрешают новым мужьям усыновлять/удочерять ребенка. и дуло тут не только в алиментах, но и наследстве.единственное чем может крыть отец, до недавнего времени, это не выдавать разрешение на выезд ребенка за границу.опять же все упирается в адвокатов по семейному праву. у нас в Украине их крайне мало.