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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:29
Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:43
Действительно "интересная картина" )). Так за этих детей можно только порадоваться. А папочка "обычный работяга слесарь" каким то образом в этой ситуации перестает быть отцом?
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51
Re: Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис..
Мозги надо было включать когда с зп, на которую и сам не проживет, решили 2 х детей настрогать. Кто его детей содержать должен то?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:55
где вы такое видели?
обязательство платить алименты прекращается когда женщина находится в сожительстве с другим мужчиной.
поэтому кстати разведенки с прицепом не хотят выходить за муж второй раз, так как они автоматом теряют финансовый бонус в виде алиментов и возможность шантажа ребенком.
тут очень важное понятие обязанности уплаты алиментов, если бывшая жена вышла замуж или сожительствует с иным мужчиной. обычно в этом случае суд принимает решение в пользу отца и снимает с него обязанности платить алименты, но при этом отец может посильно помогать ребенку.
матери ведут себя в этом случае очень цинично, в 99% случаев они не разрешают новым мужьям усыновлять/удочерять ребенка. и дуло тут не только в алиментах, но и наследстве.
единственное чем может крыть отец, до недавнего времени, это не выдавать разрешение на выезд ребенка за границу.
опять же все упирается в адвокатов по семейному праву. у нас в Украине их крайне мало.
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