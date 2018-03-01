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Мінімальний розмір аліментів
можуть підвищити до 2 тис....

Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:29

Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:43

  makishin60 написав:Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .

Действительно "интересная картина" )). Так за этих детей можно только порадоваться. А папочка "обычный работяга слесарь" каким то образом в этой ситуации перестает быть отцом?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51

Re: Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис..

makishin60 написав:Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
Мозги надо было включать когда с зп, на которую и сам не проживет, решили 2 х детей настрогать. Кто его детей содержать должен то?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:55

  makishin60 написав:Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты.

где вы такое видели?

обязательство платить алименты прекращается когда женщина находится в сожительстве с другим мужчиной.

поэтому кстати разведенки с прицепом не хотят выходить за муж второй раз, так как они автоматом теряют финансовый бонус в виде алиментов и возможность шантажа ребенком.

тут очень важное понятие обязанности уплаты алиментов, если бывшая жена вышла замуж или сожительствует с иным мужчиной. обычно в этом случае суд принимает решение в пользу отца и снимает с него обязанности платить алименты, но при этом отец может посильно помогать ребенку.

матери ведут себя в этом случае очень цинично, в 99% случаев они не разрешают новым мужьям усыновлять/удочерять ребенка. и дуло тут не только в алиментах, но и наследстве.

единственное чем может крыть отец, до недавнего времени, это не выдавать разрешение на выезд ребенка за границу.

опять же все упирается в адвокатов по семейному праву. у нас в Украине их крайне мало.
4e4ensxe
 
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