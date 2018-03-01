Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....

yevgenmuza написав:

v0f41k Сомневаюсь, что проблема в том, что папаша боится, что его денюжки на любовника уйдут, а всё дело в обыкновенном жлобстве. От того, что она что-то на себя и на любовника будет тратить, на ребенка меньше денег будет тратиться? На ребенка денег каждый месяц нужно больше чем 2 тысячи, это факт. А если мужчина заберет ребенка себе, он меньше 2 тысяч будет на него тратить? А то, что за ребенком нужен уход 24/7 монотонный, он захочет этим заниматься? Или раз в неделю прийдет уси-пуси и типа он отец стал и еще за каждую копейку отчитывать. Потворюсь, на ребенка нужно больше 2 тысяч. Если бы батя давал 10 тысяч, 3 на ребенка, 7 себе, логично. А если на ребенка нужно 3 тысячи, а отец даёт 2 тысячи, сколько себе может мать в карман положить, а? Особенно, умиляет, когда говорят, что если бедный отец не зарабатывает столько, чтобы 2 тысячи дать. А ребенка, что, в детдом тогда своего отдать? А если у мужика с руками и ногами нет 2 тысяч, то откуда их возьмет мать в декрете? Ребенок с голоду будет помирать из-за того, что у вас денег нет? На самом деле это ни что иное, как самоустранение, мне пофигу, а там пусть что хотят то и делают, моя хата с краю. P.S. А то, что сейчас и 900 грн. не хотят платить под предлогом, что мать на себя их потратит, это норм? Да, на себя потратит, а ребенка голодного оставит, без игрушек и без одежды. Будет игрушки и одежду на мусорке собирать, а 900 грн. на себя будет тратить. В большинстве таких ситуаций за таких отцов содержат ребенка родители матери. А мужику кажется, ты посмотри, ребенок разодетый, сытый, а ей мои деньги еще нужны. И так хорошо живут.