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Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:29
Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:43
makishin60 написав:
Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
Действительно "интересная картина" )). Так за этих детей можно только порадоваться. А папочка "обычный работяга слесарь" каким то образом в этой ситуации перестает быть отцом?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51
makishin60 написав:Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
Мозги надо было включать когда с зп, на которую и сам не проживет, решили 2 х детей настрогать. Кто его детей содержать должен то?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 16:55
makishin60 написав:
Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты.
где вы такое видели?
обязательство платить алименты прекращается когда женщина находится в сожительстве с другим мужчиной.
поэтому кстати разведенки с прицепом не хотят выходить за муж второй раз, так как они автоматом теряют финансовый бонус в виде алиментов и возможность шантажа ребенком.
тут очень важное понятие обязанности уплаты алиментов, если бывшая жена вышла замуж или сожительствует с иным мужчиной. обычно в этом случае суд принимает решение в пользу отца и снимает с него обязанности платить алименты, но при этом отец может посильно помогать ребенку.
матери ведут себя в этом случае очень цинично, в 99% случаев они не разрешают новым мужьям усыновлять/удочерять ребенка. и дуло тут не только в алиментах, но и наследстве.
единственное чем может крыть отец, до недавнего времени, это не выдавать разрешение на выезд ребенка за границу.
опять же все упирается в адвокатов по семейному праву. у нас в Украине их крайне мало.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 18:52
yevgenmuza написав:
А если мужчина заберет ребенка себе, он меньше 2 тысяч будет на него тратить?
Только вот наши суды редко отдают ребенка отцу, хоть он этого и добивается. P.S. И в этом случае алимнты должна платить "мать"
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 05 бер, 2018 20:29
RomanTik написав: yevgenmuza написав:
v0f41k Сомневаюсь, что проблема в том, что папаша боится, что его денюжки на любовника уйдут, а всё дело в обыкновенном жлобстве. От того, что она что-то на себя и на любовника будет тратить, на ребенка меньше денег будет тратиться? На ребенка денег каждый месяц нужно больше чем 2 тысячи, это факт. А если мужчина заберет ребенка себе, он меньше 2 тысяч будет на него тратить? А то, что за ребенком нужен уход 24/7 монотонный, он захочет этим заниматься? Или раз в неделю прийдет уси-пуси и типа он отец стал и еще за каждую копейку отчитывать. Потворюсь, на ребенка нужно больше 2 тысяч. Если бы батя давал 10 тысяч, 3 на ребенка, 7 себе, логично. А если на ребенка нужно 3 тысячи, а отец даёт 2 тысячи, сколько себе может мать в карман положить, а? Особенно, умиляет, когда говорят, что если бедный отец не зарабатывает столько, чтобы 2 тысячи дать. А ребенка, что, в детдом тогда своего отдать? А если у мужика с руками и ногами нет 2 тысяч, то откуда их возьмет мать в декрете? Ребенок с голоду будет помирать из-за того, что у вас денег нет? На самом деле это ни что иное, как самоустранение, мне пофигу, а там пусть что хотят то и делают, моя хата с краю. P.S. А то, что сейчас и 900 грн. не хотят платить под предлогом, что мать на себя их потратит, это норм? Да, на себя потратит, а ребенка голодного оставит, без игрушек и без одежды. Будет игрушки и одежду на мусорке собирать, а 900 грн. на себя будет тратить. В большинстве таких ситуаций за таких отцов содержат ребенка родители матери. А мужику кажется, ты посмотри, ребенок разодетый, сытый, а ей мои деньги еще нужны. И так хорошо живут.
а подумать мозгом перед тем как писать - не судьба? Уже сейчас многие семьи хоть и живут вместе, но мать считается одиночкой, чтобы получать пособие и от государства. А этот закон только усугубит ситуацию. А пособия берутся откуда? Из налогов, и поэтому платят таким хитропопым те кто работает и отчисляет налоги.
Мозгами надо пошевелить не мне. Почему, в качестве критики приводится какой-то частный случай? Закон нацелен, в первую очередь, на злостных алиментщиков. Причем тут матери одиночки с их пособиями? Если есть пособие матери одиночки, то нет алиментов, логично?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 20:44
v0f41k
Во-первых, двойка Вам за грамотность )), если конечно Вы не имели ввиду кого-то еще вместе со мной
Во-вторых, двойка по угадыванию - у меня двое прекрасных детей и я давно в браке.
а в-третьих, не платят только жлобы (соглашусь со SMOKE), и вопрос контроля за расходованием этих средств это совсем другое дело-механизмы есть.
Хорошего вечера и будьте счастливы (в браке или нет)!
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Додано: Пон 05 бер, 2018 22:31
r_skrypnik написав: йцукен написав:
тебе про Фому, а ты про Ерему. Человек опи сывал проблему несправедливости, когда мужика бросают, а он все равно должен платить. Ситуаций когда жены бросают мужей и забирают детей очень много, не меньше, когда мужья бросают жен.
алименты - это средства на содержание РЕБЕНКА, а не на косметику бывшей жене, как считают те упыри, что не платят ничего
алименты попадают в распоряжение бывш. жены, а она вольна тратить их на свое усмотрение.
Не все женщины одинаково любят своих детей, многим на них наплевать
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Додано: Вів 06 бер, 2018 01:42
4e4ensxe написав: RomanTik написав:
да что вы говорите? а кто это контролирует?
контролируют работники соц страха + управление по делам несовершеннолетних детей + РГА
и прочее прочее, а всплыть это может очень даже просто, есть куча случаев когда людей лишали соц помощи.
а можно привести статистику? т.к. на ваш аргумент у меня есть свой - многие специально развелись чтобы после рождения ребенка получить статус матери одиночки.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 01:51
yevgenmuza написав: RomanTik написав: yevgenmuza написав:
v0f41k Сомневаюсь, что проблема в том, что папаша боится, что его денюжки на любовника уйдут, а всё дело в обыкновенном жлобстве. От того, что она что-то на себя и на любовника будет тратить, на ребенка меньше денег будет тратиться? На ребенка денег каждый месяц нужно больше чем 2 тысячи, это факт. А если мужчина заберет ребенка себе, он меньше 2 тысяч будет на него тратить? А то, что за ребенком нужен уход 24/7 монотонный, он захочет этим заниматься? Или раз в неделю прийдет уси-пуси и типа он отец стал и еще за каждую копейку отчитывать. Потворюсь, на ребенка нужно больше 2 тысяч. Если бы батя давал 10 тысяч, 3 на ребенка, 7 себе, логично. А если на ребенка нужно 3 тысячи, а отец даёт 2 тысячи, сколько себе может мать в карман положить, а? Особенно, умиляет, когда говорят, что если бедный отец не зарабатывает столько, чтобы 2 тысячи дать. А ребенка, что, в детдом тогда своего отдать? А если у мужика с руками и ногами нет 2 тысяч, то откуда их возьмет мать в декрете? Ребенок с голоду будет помирать из-за того, что у вас денег нет? На самом деле это ни что иное, как самоустранение, мне пофигу, а там пусть что хотят то и делают, моя хата с краю. P.S. А то, что сейчас и 900 грн. не хотят платить под предлогом, что мать на себя их потратит, это норм? Да, на себя потратит, а ребенка голодного оставит, без игрушек и без одежды. Будет игрушки и одежду на мусорке собирать, а 900 грн. на себя будет тратить. В большинстве таких ситуаций за таких отцов содержат ребенка родители матери. А мужику кажется, ты посмотри, ребенок разодетый, сытый, а ей мои деньги еще нужны. И так хорошо живут.
а подумать мозгом перед тем как писать - не судьба? Уже сейчас многие семьи хоть и живут вместе, но мать считается одиночкой, чтобы получать пособие и от государства. А этот закон только усугубит ситуацию. А пособия берутся откуда? Из налогов, и поэтому платят таким хитропопым те кто работает и отчисляет налоги.
Мозгами надо пошевелить не мне. Почему, в качестве критики приводится какой-то частный случай? Закон нацелен, в первую очередь, на злостных алиментщиков. Причем тут матери одиночки с их пособиями? Если есть пособие матери одиночки, то нет алиментов, логично?
ну так а я о чем? но откуда берется это пособие? из воздуха? нет! оно берется из бюджета. а кто наполняет бюджет? правильно - все те кто платит налоги. так почему платить должны честные люди за этих хитрожопых? а этот закон приведет только к тому что у отца вообще не будет стимула записывать ребенка на себя (чтобы потом вдруг в случае проблем с работой не рыться по мусоркам). да можно сделать отцом и через суд, но кто оплатит судебные издержки? опять честные налогоплательщики. Хотя проблема решается очень просто - 25% зарплаты будь добр уплатить ребенку. но ведь это ж должны работать как надо фискалы, чтобы отследить доходы. А это ведь не наш путь...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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