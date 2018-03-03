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Мінімальний розмір аліментів можуть підвищити до 2 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 02:36
йцукен написав:
алименты попадают в распоряжение бывш. жены, а она вольна тратить их на свое усмотрение.
Не все женщины одинаково любят своих детей, многим на них наплевать
Тут ещё может ситуация быть даже в другом. Женщина ненавидит бывшего мужа, и даже, если тратит деньги на детей, прививает им ненависть и говорит, что их отец ничего для них не делает.
Выход только один. В случае чего, забирать детей себе, и пусть платит алименты бывшая жена. А то, тут тема зашла, что отцы плохие, детей не любят, а матери хорошие. Я знаю мужчину, который сам воспитывает дочь, а жена сбежала к любовнику и годами её не видно.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 11:19
RomanTik написав:
а можно привести статистику? т.к. на ваш аргумент у меня есть свой - многие специально развелись чтобы после рождения ребенка получить статус матери одиночки.
статистики нет, но есть здравый смысл, он заключается в том что пособие матери одиночки это мизер, льгот 0, а на ребенке клеймо на всю жизнь!
многие это кто? кто специально будет разводится за 1,5К грн? вы шутите? и при этом ребенок безотцовщина при здоровом отце))))
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Додано: Чет 08 бер, 2018 04:01
makishin60 написав:
Очень уж может получится интересная картина ,бывшая жена живет с другим мужем (е.....ем ) имеет 2-х детей от первого мужа , сама при этом ушла к тому у кого больше денег и при этом подала на алименты. Она катается по курортам , хорошо одевается , хорошо ест , а первый муж обычный работяга слесарь с зарплатой 4500 грн , он отдает ей 4000 грн , а сам при этом роется в мусорных баках что*бы поесть чего нибудь , нет справедливости в этом законе .
Еще раз для ищущих справедливости для своих ср...ных 2000 грн. У вас есть сын или дочь. У жены бывшей может быть хоть олигарх и с золота есть. Ваше участие в жизни вашего ребенка и ваш вклад- это эти ничтожные 2000грн. А вы хотите, чтобы вашего ребенка содержали чужие люди, так как у них денег больше?! А папа нахрена и какое его участие?!
Закон очень правильный и облегчит жизнь многим детям в первую очередь. На ребенка, особенно когда растет - 2000грн уйдет и на косметику маме не останется.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 04:18
safonovstanislav написав: йцукен написав:
алименты попадают в распоряжение бывш. жены, а она вольна тратить их на свое усмотрение.
Не все женщины одинаково любят своих детей, многим на них наплевать
Тут ещё может ситуация быть даже в другом. Женщина ненавидит бывшего мужа, и даже, если тратит деньги на детей, прививает им ненависть и говорит, что их отец ничего для них не делает.
Выход только один. В случае чего, забирать детей себе, и пусть платит алименты бывшая жена. А то, тут тема зашла, что отцы плохие, детей не любят, а матери хорошие. Я знаю мужчину, который сам воспитывает дочь, а жена сбежала к любовнику и годами её не видно.
Речь о том, что о бывшей жене надо вообще забыть в данном обсуждении. Есть папа и его ребенок, за которого он несет ответственность вместе с его мамой. Очень сомневаюсь, что "искатели справедливости для 2000грн" захотят взять ребенка к себе и чтобы им платили 2000грн мамы. Ребенок не даст работать полноценно, ему нужно готовить, одевать, водить в школу/садик, сидеть с ним, когда болеет, водить на кружки и платить за них, воспитывать, гулять,кормить и т.д.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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