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Україна поліпшила позиції
у рейтингу паспортів

Україна поліпшила позиції у рейтингу паспортів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:43

Україна поліпшила позиції у рейтингу паспортів

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг складався на основі кількості країн, доступних власникам паспорта для відвідування без візи.

Дивися повний текст Україна поліпшила позиції у рейтингу паспортів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:44

Теркс и Кайкос.. м да а как насчет Годнора и Срединного Королевства? ))Хотя Гондор не подойдет ибо не офшорка).
Джон
 
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