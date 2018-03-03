Рейтинг складався на основі кількості країн, доступних власникам паспорта для відвідування без візи.
Дивися повний текст Україна поліпшила позиції у рейтингу паспортів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:43
Україна поліпшила позиції у рейтингу паспортів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна поліпшила позиції у рейтингу паспортів.
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:44
Теркс и Кайкос.. м да а как насчет Годнора и Срединного Королевства? ))Хотя Гондор не подойдет ибо не офшорка).
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