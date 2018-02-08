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США збільшать фінансування
на створення винищувача...

США збільшать фінансування на створення винищувача...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:08

США збільшать фінансування на створення винищувача...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що флот США обладнає свої стелс-есмінці новими ракетами.

Дивися повний текст США збільшать фінансування на створення винищувача шостого покоління.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:08

Старый лысый Гаагский пенсионер дозвизделся)).
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