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США збільшать фінансування на створення винищувача...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:08
Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що флот США обладнає свої стелс-есмінці новими ракетами.
Дивися повний текст США збільшать фінансування на створення винищувача шостого покоління
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Додано: Нед 04 бер, 2018 21:08
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