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Підраховано, за скільки років
Україна зможе створити...

Підраховано, за скільки років Україна зможе створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:06

Підраховано, за скільки років Україна зможе створити...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державного космічного агентства Павло Дегтяренко заявив, що Україна зможе створити важку ракету-носій з механізмом багаторазового використання за 3-5 років, і такі напрацювання у нас вже є.

Дивися повний текст Підраховано, за скільки років Україна зможе створити ракету на зразок Falcon Heavy.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:06

поставили три степени... две большие чемоданы... Когда уже этот домен - хоть бы и принудительно - заберут у тех, кто делает вид, что его администрирует
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:46

М да КА Лыбидь запускают с 2012 года, причем оплачен как сам КА так и РН..только вот РН Зенит улетел с Анголсатом и все а нового нет..Позорише ходячее..
Джон
 
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