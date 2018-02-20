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Підраховано, за скільки років
Україна зможе створити...

Підраховано, за скільки років Україна зможе створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:40

  myshapiton написав:Рвет "русский мир" просто на кусочки от новости, про украинские многоразовые ракеты, даже если они еще только в теории обсуждаются ))))

Кстати, традиционно тут в статье не вся информация. Он еще сказал, что в многоразовости украинских ракет нет смысла, т.к. ракета - это продукт высокой добавленной стоимости. На 90% цена - это стоимость труда людей, а не материалов. Ну, а стоимость труда в Украине низкая. Короче, Днепр сможет конкурировать с американцами и одноразовой ракетой.


Однозначно может, примерно также как "Антонов" с "Боингом"...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:31

Про що мова, коли замовляємо у General Electric те, що самі ж і виробляли, не говорячи вже про ремонт. А щодо того що заробітна платня низька то враховуйте й продуктивність праці і автоматизацію. Рахуйте більше тисячи роботів на 100000 робітників в Америці, так що у нас тей одноразовий носій золотий вийде, якщо врахувати ще й час котрий знадобиться щоб його побудувати. Реально дивіться на світ і трішки самі розмірковуйте.
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