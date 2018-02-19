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Долар США дешевшає на побоюваннях
світових "торгових воєн"

Долар США дешевшає на побоюваннях світових "торгових воєн"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:32

Долар США дешевшає на побоюваннях світових "торгових воєн"

Пропонуємо до обговорення:
Курс американського долара знижується другий день поспіль на побоюваннях, що дії США можуть спричинити світові "торгові війни"

Дивися повний текст Долар США дешевшає на побоюваннях світових "торгових воєн".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:33

странные инвесторы в американскую экономику. Трамп создает условия для роста производства в США, чего надо бы сделать и украинским законодателям. Но автор статейки утверждает, что инвесторы побежали из США. Идиот.

Скорее всего Китай очень озабочен угрозой снижения своего фантастически огромного экспорта в США, который вероятно произойдет из-за протекционизма для американских производителей. Точно также обеспокоена и Европа. Поэтому ударом на опережение является девальвации евро и китайского юаня, произошедшие за последний месяц. Рост доллара, а не падение, как утверждает автор статейки, произошел из-за пробных продаж Китаем и Европой американских долговых бумаг за доллары. Это является элементом классической валютной войны в мире. Но этот рост в дальнейшем будет продолжен из-за того, что в США создают условия для возрождения промышленности, которая гнобилась раньше дешевым импортом из Китая, который теперь подорожает в США. А про возрождении промышленности в такую страну как США захотят зайти и спекулянты и реальные инвесторы, которым нужен будет доллар. Самые умные делают это уже сегодня, но их пока еще немного. В тот момент, когда число инвесторов достигнет некоторого критического числа, доллар начнет расти, но не ранее.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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