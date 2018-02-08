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УЗ веде переговори про закупівлю
електровозів з Siemens,...

УЗ веде переговори про закупівлю електровозів з Siemens,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49

УЗ веде переговори про закупівлю електровозів з Siemens,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів виконуючий обов'язки голови правління УЗ Євген Кравцов.

Дивися повний текст УЗ веде переговори про закупівлю електровозів з Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49

чого так слабо? чому не закупити в японців маглеви?
https://www.youtube.com/watch?v=mZ8Tdao2ItI
ось так :(
d_12
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