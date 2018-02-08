Про це розповів виконуючий обов'язки голови правління УЗ Євген Кравцов.
Дивися повний текст УЗ веде переговори про закупівлю електровозів з Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom.
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Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49
УЗ веде переговори про закупівлю електровозів з Siemens,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ веде переговори про закупівлю електровозів з Siemens, Bombardier, CRRC і Alstom.
Додано: Нед 04 бер, 2018 22:49
чого так слабо? чому не закупити в японців маглеви?
https://www.youtube.com/watch?v=mZ8Tdao2ItI
ось так :(
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