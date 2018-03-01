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У Мінсоцполітики назвали джерела фінансування оновлених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали джерела фінансування оновлених пенсій для військових
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Додано: Пон 05 бер, 2018 08:56
Манной небесной падает.
Интересно, кого это урезали? Здравоохранение?
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