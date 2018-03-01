RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики назвали джерела
фінансування оновлених...

У Мінсоцполітики назвали джерела фінансування оновлених...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 08:56

У Мінсоцполітики назвали джерела фінансування оновлених...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали джерела фінансування оновлених пенсій для військових.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 08:56

Манной небесной падает.
Интересно, кого это урезали? Здравоохранение?
p_a_l
 
Повідомлень: 925
З нами з: 15.02.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cccp30000 і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американці назвали кращі для купівлі автомобілі 2018
R2 » Нед 04 бер, 2018 22:03
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 22:03
ntcnt1969
США збільшать фінансування на створення винищувача...
R2 » Нед 04 бер, 2018 21:08
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 21:08
Джон
Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще...
R2 » Чет 01 бер, 2018 20:43
4 171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 23:21
freeze
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (8)
05.03.2018 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.