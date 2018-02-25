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Стало відомо, підробки
яких іноземних валют...

Стало відомо, підробки яких іноземних валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:09

Стало відомо, підробки яких іноземних валют...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст Стало відомо, підробки яких іноземних валют найпоширеніші в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:09

Стало известно какие иностранные валюты распространены в Украине. Это доллары США, евро и российские рубли. Автор молодец, кропотливая работа.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:28

p_a_l

Ну, тут вообще особо тщательно, в поте лица новости подбираются. А уж редактируют их - вообще глаз не отвести))))
max_us_ua
 
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