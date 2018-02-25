Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст Стало відомо, підробки яких іноземних валют найпоширеніші в Україні.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 09:09
Стало відомо, підробки яких іноземних валют...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, підробки яких іноземних валют найпоширеніші в Україні.
Додано: Пон 05 бер, 2018 09:09
Стало известно какие иностранные валюты распространены в Украине. Это доллары США, евро и российские рубли. Автор молодец, кропотливая работа.
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:28
p_a_l
Ну, тут вообще особо тщательно, в поте лица новости подбираются. А уж редактируют их - вообще глаз не отвести))))
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