Про це розповіла аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко.
Дивися повний текст Експерти повідомили, що може надати додаткову підтримку курсу гривні в березні.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 09:17
Експерти повідомили, що може надати додаткову підтримку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти повідомили, що може надати додаткову підтримку курсу гривні в березні.
Додано: Пон 05 бер, 2018 09:17
какие свежие идеи у этой Ах тырко :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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