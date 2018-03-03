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Експерти повідомили, що може
надати додаткову підтримку...

Експерти повідомили, що може надати додаткову підтримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:17

Експерти повідомили, що може надати додаткову підтримку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Дивися повний текст Експерти повідомили, що може надати додаткову підтримку курсу гривні в березні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:17

какие свежие идеи у этой Ах тырко :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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