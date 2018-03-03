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У США повідомили, коли
випробують гіперзвукову зброю

У США повідомили, коли випробують гіперзвукову зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:33

У США повідомили, коли випробують гіперзвукову зброю

Пропонуємо до обговорення:
Пентагон заявив, що веде роботу в сфері гіперзвукових технологій і обіцяє, що випробування зброї такого типу розпочнуться в 2019 році.

Дивися повний текст У США повідомили, коли випробують гіперзвукову зброю.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:33

Вот лохи... ВВС... НАСА... Не тех привлекаете!
Илон Маск уже бы давно изобрел... бы!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:46

serg_vronsky

Такие, как Маск, не изобретают, а реализуют идеи (правильно ими вдохновляясь) и продают. Не могу пока сказать, что какая-то из реальзованных идей Маска - реально прорывная. Даже платежная система и хайперлуп - потому что ракеты и электрификация транспорта - скорее хобби, которое потенциально (когда-нибудь) даже, быть может, выйдет в нулевую рентабельность
max_us_ua
 
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