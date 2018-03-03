Пентагон заявив, що веде роботу в сфері гіперзвукових технологій і обіцяє, що випробування зброї такого типу розпочнуться в 2019 році.
Дивися повний текст У США повідомили, коли випробують гіперзвукову зброю.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 09:33
У США повідомили, коли випробують гіперзвукову зброю
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Дивися повний текст У США повідомили, коли випробують гіперзвукову зброю.
Додано: Пон 05 бер, 2018 09:33
Вот лохи... ВВС... НАСА... Не тех привлекаете!
Илон Маск уже бы давно изобрел... бы!
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:46
serg_vronsky
Такие, как Маск, не изобретают, а реализуют идеи (правильно ими вдохновляясь) и продают. Не могу пока сказать, что какая-то из реальзованных идей Маска - реально прорывная. Даже платежная система и хайперлуп - потому что ракеты и электрификация транспорта - скорее хобби, которое потенциально (когда-нибудь) даже, быть может, выйдет в нулевую рентабельность
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