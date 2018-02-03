Cashinsky - зручний сервіс для отримання...

Кожен може опинитися в ситуації, коли терміново потрібні гроші.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27
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Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27
Не могу понять - кем (в плане интеллекта) надо быть, чтобы заказать публикацию ТАКОГО материала на сайте, у посетителей которого есть мозги?
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:42
А вдруг вы закупили на кэш биткоинов, и вам теперь до зарплаты не хватает на чёрную икру как раз 3к грн?:) И вы захотели процентами ещё семью Кэшинского прокормить? Такой себе идиот-филантроп.
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