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Cashinsky - зручний
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Cashinsky - зручний сервіс для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27

Cashinsky - зручний сервіс для отримання...

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Кожен може опинитися в ситуації, коли терміново потрібні гроші.

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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27

Не могу понять - кем (в плане интеллекта) надо быть, чтобы заказать публикацию ТАКОГО материала на сайте, у посетителей которого есть мозги?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:42

  max_us_ua написав:Не могу понять - кем (в плане интеллекта) надо быть, чтобы заказать публикацию ТАКОГО материала на сайте, у посетителей которого есть мозги?

А вдруг вы закупили на кэш биткоинов, и вам теперь до зарплаты не хватает на чёрную икру как раз 3к грн?:) И вы захотели процентами ещё семью Кэшинского прокормить? Такой себе идиот-филантроп.
argoravest
 
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