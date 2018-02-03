Cashinsky - зручний сервіс для отримання...

Кожен може опинитися в ситуації, коли терміново потрібні гроші.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27
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Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27
Не могу понять - кем (в плане интеллекта) надо быть, чтобы заказать публикацию ТАКОГО материала на сайте, у посетителей которого есть мозги?
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:42
А вдруг вы закупили на кэш биткоинов, и вам теперь до зарплаты не хватает на чёрную икру как раз 3к грн?:) И вы захотели процентами ещё семью Кэшинского прокормить? Такой себе идиот-филантроп.
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:59
Для краткосрочного займа - самое то. Если хотите большую сумму - идите в банк))
Додано: Сер 07 бер, 2018 04:43
argoravest
Вы знаете, да, как-то я не подумал.
Вообще не хватает на сайте рекомендации, в какой ломбард сдавать только что отжатый у школьника мобильник / снятые со студентки серьги
Додано: Сер 07 бер, 2018 04:45
nazaritoso
Я отчего-то думал, что самое то - кредитная карта. Раз уж менеджмент банков по ним льготные периоды устанавливает
Додано: Сер 07 бер, 2018 05:02
Та Вы не поняли в чём фишка. В статье пример прямо написан для чего это и как действует ." Вы зашли в ресторацию откушать водочки. А тут выясниось ,что карточки то и нету с собой (просто так срочно выпить захотелось, что и переночевать негде) . Но зато под рукой как раз оказалось имеются ПК и планшет.ОФИЦИАНТ, где тут зарядку подключить можно? Ща"майнить" буду по быстрому.
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