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Cashinsky - зручний
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Cashinsky - зручний сервіс для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27

Cashinsky - зручний сервіс для отримання...

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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:27

Не могу понять - кем (в плане интеллекта) надо быть, чтобы заказать публикацию ТАКОГО материала на сайте, у посетителей которого есть мозги?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:42

  max_us_ua написав:Не могу понять - кем (в плане интеллекта) надо быть, чтобы заказать публикацию ТАКОГО материала на сайте, у посетителей которого есть мозги?

А вдруг вы закупили на кэш биткоинов, и вам теперь до зарплаты не хватает на чёрную икру как раз 3к грн?:) И вы захотели процентами ещё семью Кэшинского прокормить? Такой себе идиот-филантроп.
argoravest
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:59

Для краткосрочного займа - самое то. Если хотите большую сумму - идите в банк))
nazaritoso
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:43

argoravest

Вы знаете, да, как-то я не подумал.

Вообще не хватает на сайте рекомендации, в какой ломбард сдавать только что отжатый у школьника мобильник / снятые со студентки серьги
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:45

nazaritoso

Я отчего-то думал, что самое то - кредитная карта. Раз уж менеджмент банков по ним льготные периоды устанавливает
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 05:02

Та Вы не поняли в чём фишка. В статье пример прямо написан для чего это и как действует ." Вы зашли в ресторацию откушать водочки. А тут выясниось ,что карточки то и нету с собой (просто так срочно выпить захотелось, что и переночевать негде) . Но зато под рукой как раз оказалось имеются ПК и планшет.ОФИЦИАНТ, где тут зарядку подключить можно? Ща"майнить" буду по быстрому. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:32

кашинский это сервис мошенников. Узнал о кредите уже от коллекторов
warwara527
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