RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Еміратах двоєженцям
виплачуватимуть допомогу на житло

В Еміратах двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:31

В Еміратах двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло

Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури має спростити для чоловіка прийняття рішення про вступ в шлюб з другою жінкою, надавши йому можливості для розширення житла

Дивися повний текст В Еміратах двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:31

Вот как радикально решить проблему алиментщиков - разрешить жениться на второй, не разводясь с первой, а государство пусть денег дает. За каждую)))
max_us_ua
 
Повідомлень: 2692
З нами з: 17.11.08
Подякував: 489 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:23

(с завистью) Живут же люди?!..
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cccp30000 і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне...
R2 » Сер 28 лют, 2018 22:56
2 98
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 00:09
Джон
Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні... 1, 2, 3
R2 » Нед 11 лют, 2018 13:02
20 1643
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:32
link654
Чи можуть прості українці накопичити на власне житло
R2 » Вів 17 жов, 2017 08:55
4 410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 17:23
v0f41k
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (8)
05.03.2018 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.