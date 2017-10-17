Мінінфраструктури має спростити для чоловіка прийняття рішення про вступ в шлюб з другою жінкою, надавши йому можливості для розширення житла
Дивися повний текст В Еміратах двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 10:31
В Еміратах двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Еміратах двоєженцям виплачуватимуть допомогу на житло.
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:31
Вот как радикально решить проблему алиментщиков - разрешить жениться на второй, не разводясь с первой, а государство пусть денег дает. За каждую)))
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