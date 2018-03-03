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Транзиту газу до ЄС через
Україну до розірвання...

Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:34

Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав голова Міненерго РФ Олександр Новак.

Дивися повний текст Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання контракту Газпрому і Нафтогазу ніщо не загрожує - Міненерго РФ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 10:34

Подготовка к 2019-му началась.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:39

Я думаю, что и дальше транзиту газа в ЕС мало что угрожает, даже если текущий договор будет разорван, и подписан новый.

Газпром блефует, шантажируя европейцев, чей Арбитраж и будет рассматривать спор.

Их послание следующее: "Нам не нравится диспропорциональное решение Арбитража по спору с Нефтегазом, переписавшее текущий контракт на транзит. Условия контакта перестали быть выгодными для нас, и работать по нему мы не будем".

И (увы) как у крупнейшего поставщика газа на рынок ЕС, и владельца половины транзитных мощностей, шансы Газпрома на победу очень велики. По крайней мере выше, чем у Нефтегаза, который "всего лишь" владелец другой половины транзитных мощностей.

Так, или иначе, они получат для себя условия поставки, которые сочтут выгодными.

Это будет или разрешение на строительство Nord Stream 2 (в таком случае Украина может рассчитывать получить 2.5 млрд долларов "отступных", но практически полностью утратит регулярные транзитные доходы), или получение более низких ставок транзита в новом договоре (которыми с лихвой компенсирует выписанный Арбитражем штраф в 2.5 млрд), или 3-сторонний консорциум, в рамках которого будет учтен интерес Газпрома как ко-собственника ГТС.

Конечно, еще один аргумент в пользу Украины - это наше тяжелое материальное положение, чем и мотивировали судьи свое диспропорциональное решение на 2.5 млрд в нашу пользу.

Стокгольмский арбитраж прекрасно понимает, что Украина на подсосе у Запада. Ежегодно нам необходимо по меньшей мере 5 млрд долларов помощи/новых кредитов.

Фактически, они решили переложить из них половину на Газпром в 2018. Однако, получили сопротивление.

Поэтому следующее решение, ИМХО, не будет уже таким простым - вы, Газпром, платите им, Нефтегазу. Необходима более сложная конструкция, чтобы и Украину не лишить транзитных доходов (поскольку тогда Западу еще больше придется инвестировать), и Газпрому (России) была гарантирована возможность поставок, удовлетворяющая их по стоимости и объему
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:32

Criticus Ага, в Стокгольмском арбитраже все спят и думают только о политике и состоянии экономик РФ и Украины. Само финальное решение суда уже даже жителям бронепоезда должно было доказать, что судьям абсолютно плевать на распальцовку РФ.

И Еврокомиссия тоже смотрит на Украину и думает "как бы нам тоже так завязаться на Газпроме, чтобы он нас тоже шантажировал газом?" Они же тупые, ничего не понимают в происходящем.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:35

"Транзиту газа в ЕС через Украину до расторжения контракта Газпрома и Нафтогаза ничто не угрожает"
Логика достойная Кличка. "Если идет снег, значит снегопад". Кличко хоть простительно, боксер. А тут диагноз.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:57

  myshapiton написав:Criticus Ага, в Стокгольмском арбитраже все спят и думают только о политике и состоянии экономик РФ и Украины. Само финальное решение суда уже даже жителям бронепоезда должно было доказать, что судьям абсолютно плевать на распальцовку РФ.

И Еврокомиссия тоже смотрит на Украину и думает "как бы нам тоже так завязаться на Газпроме, чтобы он нас тоже шантажировал газом?" Они же тупые, ничего не понимают в происходящем.


Поубавьте желчи для начала.

Что жителям бронепоезда действительно недоступно, так это реальность происходящего.

А реальность такова, что решение в пользу Украины есть, а исполнения решения нет. Более того, есть публичные заявления проигравшей стороны об отказе выполнять решение.

В дополнение есть намерение подать иск о расторжении контракта на транзит между собственником газа и транзитером, по которому поставляется 20% всех потребностей покупателя (ЕС+ВБ).

Для тех, кто не смотрит и на 5 минут вперед, включая вас - все точки над Е, конечно, расставлены.

А для остальных (включая руководство ЕС) интрига и необходимость предпринимать меры сохраняется
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:51

Re: Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...

Наиболее вероятен "нулевой" вариант и пересмотр схемы расчета транзитных тарифов на будущее...что касается СП-2, то там все зависит от Германии, теперь когда у Меркель появилась коалиция решения будем ждать недолго и скорее всего оно будет положительным.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:00

  antikkristall написав:Наиболее вероятен "нулевой" вариант и пересмотр схемы расчета транзитных тарифов на будущее...что касается СП-2, то там все зависит от Германии, теперь когда у Меркель появилась коалиция решения будем ждать недолго и скорее всего оно будет положительным.

Я далек от мысли, что в Германии политики, играя во власть и оппозицию, приторговывают национальными интересами.

Конечно, они создают полярность мнений в своей риторике, чтобы конкурировать за избирателя, но палки в колеса, когда речь о выгоде для всех немцев, друг другу не ставят, в отличии от наших политиков, расколовших уже страну на игре в различия между украинцами...

Поэтому кроме коалиции вокруг Меркель есть и более существенные факторы, влияющие на решение. И лежат они в сфере геополитики.

Запад и не хочет кидать Украину, и хочет одновременно. Не хочет, потому что ему и поддерживать ее штаны. А хочет, потому что объективно Украина - посредник, без которого можно обойтись, и который создает дополнительные риски в итак не монолитной конструкции (тут сравнивали Россию с бешеной собакой, с чем отчасти можно согласиться. У меня есть своя аналогия, которую озвучил "их" же уже покойный Задорнов - медведь-шатун, который неизвестно, на кого кинется по-весне).

Сотрудничество с Газпромом для ЕС неприятно и "токсично", но без него - совсем невозможно. Поэтому приходится искать варианты
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:37

  Criticus написав: Я далек от мысли, что в Германии политики, играя во власть и оппозицию, приторговывают национальными интересами. Конечно, они создают полярность мнений в своей риторике, чтобы конкурировать за избирателя, но палки в колеса, когда речь о выгоде для всех немцев, друг другу не ставят, в отличии от наших политиков, расколовших уже страну на игре в различия между украинцами... Поэтому кроме коалиции вокруг Меркель есть и более существенные факторы, влияющие на решение. И лежат они в сфере геополитики. Запад и не хочет кидать Украину, и хочет одновременно. Не хочет, потому что ему и поддерживать ее штаны. А хочет, потому что объективно Украина - посредник, без которого можно обойтись, и который создает дополнительные риски в итак не монолитной конструкции (тут сравнивали Россию с бешеной собакой, с чем отчасти можно согласиться. У меня есть своя аналогия, которую озвучил "их" же уже покойный Задорнов - медведь-шатун, который неизвестно, на кого кинется по-весне). Сотрудничество с Газпромом для ЕС неприятно и "токсично", но без него - совсем невозможно. Поэтому приходится искать варианты

Не несите чушь касательно стокгольмского арбитража :-)
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