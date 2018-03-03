Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...

Додано: Пон 05 бер, 2018 11:39

Я думаю, что и дальше транзиту газа в ЕС мало что угрожает, даже если текущий договор будет разорван, и подписан новый.



Газпром блефует, шантажируя европейцев, чей Арбитраж и будет рассматривать спор.



Их послание следующее: "Нам не нравится диспропорциональное решение Арбитража по спору с Нефтегазом, переписавшее текущий контракт на транзит. Условия контакта перестали быть выгодными для нас, и работать по нему мы не будем".



И (увы) как у крупнейшего поставщика газа на рынок ЕС, и владельца половины транзитных мощностей, шансы Газпрома на победу очень велики. По крайней мере выше, чем у Нефтегаза, который "всего лишь" владелец другой половины транзитных мощностей.



Так, или иначе, они получат для себя условия поставки, которые сочтут выгодными.



Это будет или разрешение на строительство Nord Stream 2 (в таком случае Украина может рассчитывать получить 2.5 млрд долларов "отступных", но практически полностью утратит регулярные транзитные доходы), или получение более низких ставок транзита в новом договоре (которыми с лихвой компенсирует выписанный Арбитражем штраф в 2.5 млрд), или 3-сторонний консорциум, в рамках которого будет учтен интерес Газпрома как ко-собственника ГТС.



Конечно, еще один аргумент в пользу Украины - это наше тяжелое материальное положение, чем и мотивировали судьи свое диспропорциональное решение на 2.5 млрд в нашу пользу.



Стокгольмский арбитраж прекрасно понимает, что Украина на подсосе у Запада. Ежегодно нам необходимо по меньшей мере 5 млрд долларов помощи/новых кредитов.



Фактически, они решили переложить из них половину на Газпром в 2018. Однако, получили сопротивление.



Поэтому следующее решение, ИМХО, не будет уже таким простым - вы, Газпром, платите им, Нефтегазу. Необходима более сложная конструкция, чтобы и Украину не лишить транзитных доходов (поскольку тогда Западу еще больше придется инвестировать), и Газпрому (России) была гарантирована возможность поставок, удовлетворяющая их по стоимости и объему