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Транзиту газу до ЄС через
Україну до розірвання...

Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:44

  lapay написав:
  alex34124 написав:Кому требуется укреплять буфер? Разве что только самому буферу. Жаль только "цивилизация" об этом не догадывается

Цивілізація бентежиться за себе. Щоб новим корейськім чи російським наполеонам (по росту) не стукнула моча в голову.
Навіть якщо буде ПП2, всунуть туди третій енергопакет, нові санкції і т.д.

какой рост у путина?
SilverD
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:50

Re: Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...

2.5 лярда это много? для меня да и очень! только выходит на каждого Украинца по 55$. а для Россиян по 18$ с каждого думаю эти деньги не решат ровно нечего их даже будет не заметно в масштабах стран. зато ленты пестрят перемогами. а так будет как решат большие дяди гтс без газа просто лом. меня не удивит что газпром на разориться если не будет гтс Украины.
SilverD
 
Повідомлень: 120
З нами з: 21.04.16
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