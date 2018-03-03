lapay написав:
Цивілізація бентежиться за себе. Щоб новим корейськім чи російським наполеонам (по росту) не стукнула моча в голову.
Навіть якщо буде ПП2, всунуть туди третій енергопакет, нові санкції і т.д.
какой рост у путина?
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Додано: Пон 05 бер, 2018 22:44
какой рост у путина?
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:50
Re: Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання...
2.5 лярда это много? для меня да и очень! только выходит на каждого Украинца по 55$. а для Россиян по 18$ с каждого думаю эти деньги не решат ровно нечего их даже будет не заметно в масштабах стран. зато ленты пестрят перемогами. а так будет как решат большие дяди гтс без газа просто лом. меня не удивит что газпром на разориться если не будет гтс Украины.
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