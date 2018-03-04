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Пенсіонери переходять у банки: за рік кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 бер, 2018 10:36
Пропонуємо до обговорення:
Торік українським пенсіонерам видано 411 тисяч електронних пенсійних посвідчень - банківських карток, а кількість пенсіонерів, які отримують пенсію в банках, зросла до 60% від їх загальної чисельності.
Дивися повний текст Пенсіонери переходять у банки: за рік кількість отримувачів пенсій в банках зросла до 60%
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Додано: Пон 05 бер, 2018 11:18
а как же поторчать в очереди на почте часика 1.5-2? зачем лишать себя удовольствия )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Додано: Пон 05 бер, 2018 11:31
Судя по этой цитате
В прошлом году украинским пенсионерам выдано 411 тысяч электронных пенсионных удостоверений – банковских карточек
пенсионеры не переходят в банки. Их переводят в банки (на 99% уверен, что в Ощадбанк), при этом желание пенсионера получать пенсию через Укрпочту не учитывается.
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yanyura
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Додано: Пон 05 бер, 2018 13:02
наконецто научились пользоваться банкоматами?
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redmax84
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Додано: Пон 05 бер, 2018 15:19
redmax84 написав:
наконецто научились пользоваться банкоматами?
Старі пенсіонери, які не вміли користуватись банкоматами, вмирають. З'являються нові пенсіонери, які вже вміють ними користуватись.
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socioniktest
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Додано: Пон 05 бер, 2018 15:53
socioniktest написав:
Старі пенсіонери, які не вміли користуватись банкоматами, вмирають. З'являються нові пенсіонери, які вже вміють ними користуватись.
ну и плюс ко всему - никто не запрещает, даже не умеющим, снимать деньги в кассе банка.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11
yanyura написав:
при этом желание пенсионера получать пенсию через Укрпочту не учитывается.
Зато учитываются желания потребителей стандартных почтовых услуг. Вот бы еще ввели нехилые комиссы для любителей оплачиваить коммунальные на почте (особенно, если соседняя дверь на крыльце - банк).
В Европу через жony!
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